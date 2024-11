Voreres "silvestres" a la Partida Boixadors de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de la partida Boixadors de Lleida i de la urbanització del Tennis Lleida denuncien que la majoria de les voreres dels seus carrers “són perilloses perquè creixen males herbes que l’ajuntament només treu quan ens queixem”.

També alerten de clots|esfondraments en l’asfalt i demanen de soterrar les línies de telèfon i llum “perquè no fallin|resolguin cada dos per tres”, afirmen. Així, l’associació de veïns del Tennis Lleida espera reunir-se pròximament amb el govern municipal per plantejar millores urbanístiques a la zona.