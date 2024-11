Festa del Cine, des de demà a dijous amb entrades a 3,50 €

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Demà dilluns arrancarà la 23 edició de la Festa de Cine, una iniciativa promocional impulsada des de la Federació de Cines d’Espanya (Fece), la Federació de Distribuïdors Cinematogràfics (Fedicine) i el ministeri de Cultura, que es traduirà en la rebaixa del preu de les entrades a 3,50 euros fins dijous vinent a totes les pel·lícules de la cartellera de les sales adherides.

Com ja és tradicional, a les comarques de Lleida secundaran aquesta activitat les 16 sales del complex JCA Alpicat i les dos dels Cinemes Majèstic de Tàrrega, del Circuit Urgellenc. A més, els cines Screenbox Lleida (empresa que no forma part de la federació) també acostumen a oferir al públic aquest descompte. Val a recordar que la resta de cines que gestiona Circuit Urgellenc a la província de Lleida obren entre setmana només els dilluns, com a dia de l’espectador, i amb preus també rebaixats. Entre l’oferta de pel·lícules, destaquen entre les més taquilleres aquesta setmana Venom 3: El último baile, Robot salvaje, Infiltrada, Smile 2, La sustancia, La habitación de al lado, el documental musical La joia Bad Gyal, El llanto, Bitelchús Bitelchús i Jocker: Folie à deux.