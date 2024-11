Pugen les sol·licituds per adoptar nens a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les adopcions de nens es van mantenir estables l’any passat a les comarques lleidatanes, però sí que van augmentar les sol·licitades per part de famílies interessades a iniciar aquest procés. Segons les dades de l’Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment (ICAA), l’any passat es van registrar quaranta sol·licituds d’adopció (trenta-una per a nens catalans i nou d’altres països) davant les trenta-una que es van comptabilitzar el 2022. En el cas de l’adopció internacional, les peticions es van duplicar respecte a l’any anterior. Així, vuit nens i nenes van ser adoptats per famílies de Lleida, un més que el 2022. Així mateix, l’informe de la institució assenyala que a les comarques lleidatanes hi havia a l’acabar el passat exercici un total de 49 famílies d’acollida, de les quals onze eren col·laboradores (durant les vacances i els caps de setmana). D’aquesta manera, un total de quaranta-cinc menors estan convivint en aquest tipus de famílies a la província.

L’any passat, el departament de Drets Socials va portar a terme una campanya de sensibilització amb l’objectiu d’augmentar el nombre de famílies d’acollida per donar protecció als menors que, per diferents causes, no poden conviure amb els seus parents biològics. Unes jornades que van servir per donar a conèixer experiències en primera persona de desenes de famílies lleidatanes.Per un altre costat, l’ICAA ha creat grups de trobada de joves adoptats perquè parlin de les seues experiències i inquietuds. A més, el grup també dona servei als parents biològics, ja que, segons explica la tècnica Núria Cañas a l’ACN, hi ha mares que busquen els seus fills i, com que no hi poden contactar, se’ls ofereix deixar-los fotografies, una carta o dades de contacte per si en algun moment els busquessin.

Divuit peticions per conèixer parents biològics a Lleida

L’Institut Català de l’Adopció i l’Acolliment (ICAA) disposa d’un Grup de Recerca d’Orígens de Persones Adoptades, que l’any passat va rebre divuit peticions a Lleida. A Catalunya, el grup treballa aquest any en un total de 244 casos, alguns dels quals venen del 2023, quan se’n van obrir 139. Entre el 10 per cent i el 20 per cent dels sol·licitants acaba contactant amb els parents biològics, segons explica Núria Cañas, tècnica del grup. Si la persona vol, poden localitzar els seus parents biològics i “intentar” una trobada, però sempre “amb la voluntat de les dos parts”.