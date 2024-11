La Universitat de Lleida recomana al professorat ajornar exàmens per la DANA

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Direcció de la Universitat de Lleida (UdL) recomana al personal i a l'estudiantat de les comarques afectades per l'alerta del pla INUNCAT que evitin desplaçaments innecessaris davant la situació de gota freda, més coneguda pels meteoròlegs com a DANA. També sol·licita al professorat la reprogramació de les activitats avaluatives previstes per aquest dilluns i "mentre duri l'episodi". La UdL compta aquest curs 2024-2025 amb 1.492 alumnes de grau i màster del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Cal afegir els 266 estudiants de la Comunitat Valenciana.

"La Universitat de Lleida demana a les persones afectades per l'alerta de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, així com a l'estudiantat i personal resident les comarques incloses a les noves alertes emeses pels organismes competents, que segueixin les instruccions que faci públiques el Departament d'Interior del Govern de Catalunya", resa el comunicat del Consell de Direcció de la UdL. Quant a l'alumnat, recomana reprogramar les activitats avaluatives i respecte al personal, docent i no docent, que l'activitat laboral es faci "mitjançant teletreball, sempre que sigui possible".

L'Escola Politècnica Superior (EPS) i la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) precisament estan immerses aquesta setmana en exàmens parcials. A l'EPS hi havia 18 activitats avaluatives programades per aquest dilluns. A la FDET estaven previstos 13 exàmens als graus de Dret, Turisme i Administració i Direcció d'Empreses (ADE). El director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV), Jordi Graell, informa que avui hi havia programats exàmens al grau en Biotecnologia i pràctiques de laboratori al grau en Ciència i Tecnologia d'aliments i el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció animal.

En altres centres de la UdL, com ara la Facultat de Lletres, hi ha programades activitats avaluatives d'altre tipus com per exemple exposicions orals de treballs. "Forma part de l'avaluació continua que fem en molts graus", ha explicat la degana, Isabel Santaulària. "Buscarem noves dates per a les persones que no puguin fer-ho avui", afegeix.