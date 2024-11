Inicien les obres de Salut Mental del Santa Maria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’hospital Santa Maria va començar ahir les obres per reformar les Urgències de la seua àrea de Salut Mental, que serviran per habilitar un control d’infermeria i de seguretat, la creació d’un box de contingència, un lavabo amb dutxa i la rehabilitació de la sala d’espera i la zona d’accés. La previsió del centre és que les obres, a càrrec de Codeco Obres i que costen 301.887,68 euros, IVA inclòs, durin aproximadament quatre mesos i arriben després de les queixes de pacients, personal sanitari i sindicats de la falta d’espai, comoditat i intimitat en aquesta unitat. La direcció de l’hospital va informar que, a causa de la ubicació d’aquesta àrea, les obres poden arribar a afectar els serveis que l’envolten així com les plantes d’hospitalització superiors, però que “treballaran per minimitzar els efectes col·laterals” que puguin tenir aquestes feines en el funcionament del centre.