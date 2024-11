Arranquen les obres al polígon Torre Solé de Lleida del gran centre de manteniment de camions

Les obres per construir un gran centre de serveis, reparació i manteniment de camions (Lleida Truck Center) al polígon Torre Solé ja han començat. Es tracta de la primera iniciativa que cristal·litza en aquesta nova zona industrial privada situada entre el polígon Camí dels Frares, l’Ll-11 i la variant sud, i els seus promotors són les empreses lleidatanes Transports Trota i Nou Transport. Xavier Bautista, d’aquesta última firma, va indicar ahir que preveuen que el juny del 2025 estarà llesta la primera fase del Lleida Truck Center, un taller oficial de Volvo.

Serà el més gran per a vehicles industrials de la ciutat, per a camions, autobusos i vehicles petits, amb 22 espais per poder reparar 30 vehicles alhora. També va afegir que la resta de serveis estaran a punt a finals de l’any que ve. Així mateix, està previst un espai multiservei amb diversos tallers per a remolcs i tractors, i s’oferirà xapa i pintura, mecànica ràpida, equips de fre, túnel de rentat, espai de restauració per a usuaris i personal i bugaderia. Per a una altra fase esperen poder habilitar una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de 1.000 metres quadrats per a tota mena de vehicles.

En total, construeixen una nau de 12.000 metres quadrats en una parcel·la de 56.000. En la presentació del projecte, els promotors van indicar que preveien una inversió de 20 milions d’euros i la creació de 85 llocs de treball, cinquanta dels quals de mecànic.