Condemnat a 11 anys i mig de presó per violar la seua fillastra a Lleida durant una dècada

L'Audiència de Lleida ha condemnat un home a 11 anys i mig de presó per abusar sexualment de la seua fillastra entre els anys 2003 i 2013. El tribunal considera provat que el processat va fer tocaments i va violar a la víctima mentre aquesta era menor d'edat en reiterades ocasions. En la resolució, la sala dona plena credibilitat a la denunciant i al seu relat "coherent, sostingut en el temps i precís en detalls gens fàcils d'inventar". Afegeix que la seua declaració està ratificada per testimonis que asseguren que el condemnat va reconèixer-los els fets. Així, manifesta que "el conjunt circumstancial avala d'una manera inqüestionable la versió incriminatòria" i té "l'entitat suficient" per desvirtuar la presumpció d'innocència.

El condemnat, que va negar els fets, té 47 anys i va néixer a Barcelona. L'any 2003 va començar a residir en un habitatge de Lleida amb la víctima i la seua mare, amb qui dos anys més tard va contraure matrimoni. La sala exposa que l'home va aprofitar-se de la seva "superioritat" –la qual cosa considera un agreujant– per cometre els fets de forma perllongada en el temps.

Es considera provat que l'home va començar fent tocaments a la menor quan aquesta tenia 7 anys i fins que en va complir 12. A partir d'aleshores la va violar reiteradament fins que va ser major d'edat. Els abusos van tenir lloc, principalment, al domicili familiar quan la nena es quedava a soles amb ell.

L'Audiència imposa una pena mig any inferior a la petició que feien les acusacions (12 anys). Pel que fa a la responsabilitat civil, Fiscalia i acusació particular no van fer cap reclamació després que la víctima renunciés a ser indemnitzada pels fets. "No vull diners, vull ser l'última a qui li faci això", va manifestar durant la vista.

La sentència no és ferma i es podia interposar un recurs d'apel·lació davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).