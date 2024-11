Roben cinc cotxes i un tractor antic d'un magatzem de l'Horta de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un nou robatori a una finca de l’Horta, segons ha pogut saber aquest diari. En aquesta ocasió, el més notori és el voluminós botí que es van emportar els lladres: cinc cotxes vells i un tractor antic. Va ocórrer la setmana passada en un magatzem situat a la partida de Montcada, a prop de la carretera N-230. El robatori s’hauria produït entre dijous i divendres de la setmana passada, quan els lladres van accedir a l’interior del magatzem després de saltar la tanca perimetral. Es van emportar dos furgonetes Citroën C-15, un Citroën AX, un Peugeot 205, un Chrysler i un tractor antic de la marca Barreiros. A més, van sostreure recanvis de vehicles que hi havia a la nau. Es tracta de vehicles vells i es desconeix si estan en desús.

Els Mossos d’Esquadra estan provant d’esbrinar el parador dels lladres que es van emportar el botí. En tot cas, creuen que el robatori va ser obra de diverses persones. Aquest robatori se suma als dos assalts que hi va haver fa dos setmanes a la partida Pla de Montsó, ambdós a la zona nord-oest de la capital del Segrià, i que es van produir amb tot just 24 hores de diferència, com va avançar SEGRE.

Un es va registrar a última hora de la tarda del divendres 25 d’octubre quan els lladres van rebentar una finestra. En aquest cas, van sostreure diners, rellotges d’alta gamma i joies després d’aconseguir eludir el sistema de seguretat, segons van informar fonts solvents. L’altre robatori es va produir tot just un dia abans –dijous 24– en una torre pròxima. Va ocórrer a última hora de la tarda i els lladres van accedir a la finca després de saltar la tanca perimetral. Van entrar al magatzem, d’on van sostreure joies i també van saquejar l’habitatge.

Val a recordar que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat des de la primavera la vigilància a l’Horta, la qual cosa ha suposat un descens dels robatoris després de diverses onades registrades a començaments d’any. S’han produït una vintena de detencions. Tanmateix, hi continua havent un degoteig de casos. Així mateix, a començaments d’octubre, la Guàrdia Civil de Fraga i la Guàrdia Urbana van detenir onze persones i van imputar-ne 18 més com a suposats membres de la xarxa especialitzada en robatoris agrícoles desarticulada a la capital del Segrià. La xarxa es dedicava suposadament a cometre robatoris a l’Horta, en altres localitats de Ponent i a la Franja per revendre el material a altres països, ocultant-lo en contenidors de transports.