Condemnat el menor que va assaltar una docent al Mater robant-li el cotxe

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de Menors de Lleida ha condemnat a tres anys i tres mesos d’internament en règim semiobert l’adolescent que el passat 11 de gener va assaltar a punta de navalla una professora del Mater Salvatoris per robar-li el cotxe al pàrquing del centre educatiu, com va avançar SEGRE. Concretament, el jutge ha condemnat el menor per un delicte de robatori amb intimidació i ús d’instrument perillós i un delicte de conducció sense permís. La condemna es divideix en dos períodes, un primer de 27 mesos d’internament en règim semiobert i un segon, de 12 mesos de llibertat vigilada amb tractament terapèutic. A més haurà d’indemnitzar la víctima, representada pel lletrat Víctor Hereu, del despatx Víctor Hereu Advocats, amb 16.416 euros pels danys materials i morals ocasionats, sent responsable solidària del pagament la Generalitat, ja que el condemnat està tutelat per la DGAIA. La sentència és ferma.

Els fets van ocórrer passades les 17.00 hores del dijous 11 de gener quan la víctima va sortir del centre i es va dirigir cap al seu vehicle, estacionat al pàrquing exterior. Quan ja estava dins del cotxe, se li va atansar el jove que, pel que sembla, li va fer indicacions com si volgués demanar-li alguna cosa. La conductora va obrir la porta i va ser quan el jove va treure una navalla i la va amenaçar. A continuació, li va exigir que baixés del vehicle i li donés les claus. La dona, atemorida, va obeir i se’n va anar ràpidament. Per la seua part, el lladre va fugir amb el vehicle. Poc després, a la mateixa zona, una patrulla dels Mossos d’Esquadra va localitzar un cotxe accidentat contra un pal. Els agents van detenir el presumpte lladre. Després del succés, la Guàrdia Urbana va incrementar la vigilància a la zona.El jutge considera demostrat que la víctima va desenvolupar un trastorn d’estrès posttraumàtic i ha hagut de rebre tractament psicofarmacològic i de psicoteràpia. A més, fa responsable civil de la indemnització la Generalitat perquè el menor condemnat està tutelat per la DGAIA. Conclou que les circumstàncies “exigien un control més específic del seu comportament” i “no consta que hagués fet servir les precaucions adequades”.