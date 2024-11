Un home accepta 2 anys de presó per fer tocaments a la seva filla a Agramunt el 2018

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha condemnat aquest dijous un home a 2 anys de presó per fer tocaments a la seva filla menor d'edat durant un cap de setmana del mes de juliol de 2018. La sala li ha imposat aquesta pena després que la fiscalia, que inicialment demanava 6 anys, hagi arribat a una conformitat amb la defensa. En aquest sentit, l'home ha reconegut els fets davant del tribunal i, per ara, ha pagat 1.000 dels 5.000 euros d'indemnització que li reclamaven. Al processat també se l'inhabilita per exercir el dret de pàtria potestat, se li imposa llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima durant 5 anys. En el mateix període, no podrà exercir activitats o oficis que impliquin contacte habitual amb menors.

Segons el Ministeri Públic, els fets van tenir lloc durant del mes de juliol de 2018, quan la menor passava un cap de setmana al domicili del seu pare a Agramunt. Segons l'escrit acusatori, l'home va fer tocaments en una ocasió a la seva filla.

El condemnat no té antecedents i la seva defensa ha demanat la suspensió de la pena per un període de tres anys. El tribunal ha dictat de viva veu la fermesa de la sentència.

Dues conformitats

Es dona la circumstància que l'Audiència de Lleida ha celebrat aquest mateix dijous dues vistes per abusos sexuals. En tots dos casos, els acusats han reconegut els fets i les parts han arribat a un acord de conformitat. Els dos homes han estat condemnats a 2 anys de presó.