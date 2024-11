Lleida dona més de 20.000 quilos de material bàsic per als afectats de la DANA de València

Vuitanta voluntaris treballen a les instal·lacions d’Edullesa per classificar el material recollit a la capital del Segrià.Amado Forrolla.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els lleidatans no deixen de demostrar la seua solidaritat i, a la capital del Segrià, han aconseguit recollir més de 20.000 quilos de productes d’higiene personal i neteja per als damnificats al País Valencià.

Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita a les instal·lacions d’Edullesa, on uns vuitanta voluntaris s’encarreguen de tota la classificació del material que s’ha donat durant els últims tres dies en els centres cívics i en establiments Plusfresc de la ciutat. Es preveu omplir tres camions, els primers dels quals estarà a punt demà.

La Paeria està en contacte amb la delegació del Govern, que ha ubicat un punt de recepció logístic a Sant Andreu de la Barca, per unir esforços i gestionar el trasllat de tota l’ajuda. La ciutadania també s’ha bolcat en la recollida de productes com mantes, cistelles de transport i pinso per a les protectores d’animals valencianes.

Cecilia Gyurova, veïna de Lleida amb una empresa de transports en Igualada, va explicar que dimarts a la tarda va acabar la recollida i ara s’abocaran a la classificació de tot el material. “Estem intentant contactar amb les protectores valencianes per garantir que l’ajuda arribi directament a les seues instal·lacions”, va explicar Gyurova. Mentrestant, l’associació Ovelles Negres Solidàries començarà a començaments de la setmana que ve amb el trasllat de tot el material bàsic recollit.

Gruistes lleidatans també s’han bolcat amb la tragèdia de la DANA, contribuint a la retirada de vehicles. És el cas d’Arnau, de Tallers i Grues Dolcet de Sort, que aquests últims dies ha treballat en el trasllat de vehicles accidentats a Alfafar.