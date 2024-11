Roba a un home a Cardenal Remolins i intenta apunyalar-lo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un jove de 21 anys acusat d’assaltar un operari a punta de navalla al carrer Cardenal Remolins. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació. El presumpte lladre compta amb set antecedents. Al seu torn, la Fiscalia va demanar el seu ingrés a la presó però el jutge de guàrdia ha decretat la posada en llibertat.

Els fets van tenir lloc a primera hora del matí de dimarts, quan un individu va obrir la porta d’una furgoneta de treball a Cardenal Remolins i va sostreure una jaqueta.L’operari, que es trobava en un establiment proper, va ser alertat per testimonis i va sortir per retenir el lladre. A l’encarar-se amb ell va veure que li havia agafat el mòbil. Mentre el subjectava li va demanar que l’hi tornés però aquest el va amenaçar amb una navalla i va intentar agredir-lo. La víctima va poder evitar l’atac, arrabassant-li la navalla, i va recuperar el telèfon. Llavors l’agressor va fugir en direcció al carrer Carme. Agents del Grup de Delinqüència Urbana i de l’ARRO van acudir al lloc i es van desplegar pels dos extrems del carrer Carme, per on va fugir. Poc després, van localitzar i van detenir l’agressor quan intentava accedir a un edifici de la mateixa via.

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts a la matinada a Pi i Margall un home de 43 anys, que acumula 35 antecedents policials, com a presumpte autor d’un robatori a l’interior d’un vehicle. Va ocórrer a prop de les 2.00 hores, quan els Mossos van ser alertats que un home havia forçat un vehicle i estava removent l’interior. Una patrulla va detenir el lladre que encara es trobava al vehicle.