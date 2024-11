Experts en càncer de pulmó incideixen a Lleida en la necessitat d’aconseguir un diagnòstic precoç per poder millorar-ne la cura

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Experts sobre el càncer de pulmó incideixen en la necessitat d’aconseguir un diagnòstic precoç de la malaltia per poder-ne millorar la cura. Tot i ser un dels càncers més comuns, el de pulmó no està dotat de tants recursos per a la investigació com poden ser altres tipus. Així ho ha assenyalat el doctor Santiago Viteri, oncòleg i coordinador del programa científic del congrés ‘Lo Pulmó’ de la Fundació Ricky Rubio que celebra la tercera edició aquest divendres a la Universitat de Lleida (UdL). “Desafortunadament”, ha remarcat, només un 20% dels casos que es diagnostiquen en etapes inicials es poden arribar a curar. Al congrés hi participen personatges mediàtics que han tingut relació amb la malaltia que explicaran la seva experiència.

Segons Viteri, un dels principals problemes que té el càncer de pulmó és que a banda de ser dels més “freqüents i mortífer” no està tant dotat en quant a recursos econòmics per a la seva investigació com poden ser altres tipus de càncer. Això podria estar associat a “l’estigma important” per a la persona diagnosticada perquè moltes vegades s’atribueix al fet d’haver estat fumador. Segons Viteri, això és un “problema de salut i no un defecte de la persona” i per tant, aquesta estigmatització “s’ha de combatre” i cal una “conscienciació” social i també institucional per aconseguir diagnòstics més precoços d’aquest tipus de càncer per poder-los curar.

El doctor Luis Pazares, cap de l’Hospital 12 d’Octubre de Madrid, ha explicat en la seva ponència que només un 20% dels casos que es diagnostiquen en etapes inicials es poden arribar a curar, però fins i tot aquests tumors en etapes inicials només s’aconsegueixen curar en un percentatge molt petit. Quan són grans o s’han estès, en molt pacients, tot i fer cirurgies i tractaments amb radioteràpia, no arriben a curar-se del tot. Per això, Viteri ha insistit en què el gran “repte” és que la majoria dels casos puguin ser diagnosticats en aquestes fases inicials, com passa en altres càncers que tenen moltes millors tasques de curació, com pot ser el de mama.

L’objectiu del congrés ‘Lo Pulmó’ és realçar tot el treball que s’està fent des de l’aspecte de l’oncologia mèdica, del tractament i la cuida de les persones amb càncer de pulmó. Es pretén també explicar casos pràctics a pacients i familiars i per això hi ha programada una taula rodona on hi participaran el mateix Ricky Rubio, exjugador de bàsquet, l’actriu Anna Barrachina i Susila Cruyff, filla del difunt Johan Cruyff, que parlaran de com els ha afectat el càncer de pulmó a les seves vides.

La jornada també està orientada a fer una actualització dels avançaments que hi ha en el tractament però també en les cures, no només per destruir el tumor, sinó també en com es poden cuidar millor les persones que pateixen càncer de pulmó. Un expert pneumòleg parlarà de les altres malalties pulmonars que pateixen moltes vegades les persones diagnosticades amb càncer de pulmó, com pot ser la malaltia pulmonar crònica obstructiva, l’EPOC, o altres problemes respiratoris derivats d’una operació pulmonar. També es farà una taula específica sobre els problemes en la veu, ja que moltes vegades hi ha pacients que la perden o es queden afònics i a través d’otorrinolaringòlegs o un logopeda, es pot recuperar.

De la seva banda, el president de la Fundació i pare de l’exjugador de bàsquet, Esteve Rubio, ha destacat que la jornada és important no només pels pacients sinó també pels familiars i entorn ja que “ho pateixen molt” i per això cal treballar en com es comunica en tot el procés i la manera d’expressar les coses que s’estan vivint.