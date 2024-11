Queixes per fetors a l'hospital veterinari de la Universitat de Lleida a Torrelameu

Fa mesos que el personal que treballa a jornada completa a l’hospital veterinari de la Universitat de Lleida ubicat a Torrelameu denuncia una forta fetor, que tem que pugui ser tòxica. Per això, el comitè d’empresa va reclamar en l’últim consell de govern que les tres persones que treballen en aquest equipament siguin resituades mentre no es troba una solució. El director de l’Escola d’Agrònoms, Forestals i Veterinària, Jordi Graell, va proposar en aquell moment habilitar espais en aquest campus per a les tres treballadores o bé que teletreballin. Ahir va afirmar que espera que la unitat de prevenció de riscos laborals ratifiqui la idoneïtat d’aquesta opció i el comitè confia que així sigui. Així mateix, en aquest edifici fan pràctiques de cirurgia i de diagnòstic per la imatge els estudiants del doble grau de Veterinària i Producció Animal, però hi acudeixen de forma puntual i en principi no està previst anul·lar-les.

El vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor, va assegurar que des de l’estrena de la unitat quirúrgica veterinària s’ha notat una olor “d’un producte químic”, però que en els últims mesos ha anat en augment, per la qual cosa fa temps que analitzen d’on prové. Finalment, han detectat que sembla procedir del revestiment dels tubs de la climatització ubicats dins del fals sostre, “que no es va assecar bé o és defectuós”, i va assegurar que no és tòxic. A més, va dir que la solució passa per habilitar un mecanisme de ventilació d’aquesta zona i que avui mateix tècnics estudiaran in situ la situació. Pastor va dir que entén la “inquietud” de les treballadores que passen tota la jornada suportant la fetor i per això incideix que “per precaució” està previst que teletreballin temporalment o siguin resituades a Agrònoms.

D’altra banda, el comitè d’empresa va indicar que aquest no és l’únic equipament amb un problema similar. Va explicar que els operadors d’informàtica de la unitat docent al costat de l’Arnau de Vilanova noten fetors procedents de la zona de ventilació, que comparteixen amb l’estabulari (un macrolaboratori d’investigació amb ratolins). També han sol·licitat el seu trasllat, però assegura que no han rebut resposta.