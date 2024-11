La vella estació d'autobusos de Lleida podrà tenir usos culturals, esportius, sanitaris o educatius

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La vella estació d’autobusos del carrer Saracíbar de Lleida podrà acollir equipaments d’un ampli ventall d’usos a partir del 2026, quan es preveu obrir la nova terminal al costat de la de trens i que l’actual deixi de funcionar com a baixador. L’espai, amb una superfície de gairebé 4.000 metres quadrats, té permesos usos educatius, socioculturals, esportius, sanitaris i assistencials, residencials especials, administratius i religiosos, així com funeraris.

L’arquitecta municipal Imma Castelló ho va explicar ahir en la visita oberta a les instal·lacions que la Paeria va organitzar perquè els veïns puguin aportar idees sobre el seu futur. L’arquitecta va afirmar que l’ajuntament té llibertat per “canviar els accessos, enderrocar parts o imaginar un interior descobert” totalment o parcialment. “L’espai permet diversos usos alternatius amb activitats associades que estiguin en diàleg”, va afegir.

Un centenar de veïns, tècnics municipals i membres d’entitats i de grups polítics van participar en la primera acció del procés participatiu amb què la Paeria pretén “detectar les necessitats de la ciutat i el barri perquè l’aprofitament sigui màxim”, segons va indicar el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes. El regidor va explicar que “l’alcalde ja ha rebut més de 200 idees diferents” i va indicar que “el procés serà llarg”, ja que els tècnics hauran de fer un mapatge de la tipologia d’agents, entitats i veïns del barri, una anàlisi de les seues necessitats i un últim procés de propostes. Així, l’ajuntament espera concretar-les en un termini d’un any i mig.

La Paeria va municipalitzar el baixador el 2022, quan va vèncer la concessió. “S’ha anat quedant sense equipaments i en un estat deplorable, segurament per la falta d’inversió dels concessionaris”, va valorar Joan Ganau, professor de Geografia Humana de la Universitat de Lleida (UdL). “Sabent que la concessió era de 50 anys, per què no es va intervenir fa 10 o 12 des de qualsevol administració per revertir el final que està tenint?”, va reivindicar.

El professor va recordar el passat de l’espai com l’antic mercat de Sant Lluís i va assegurar que “té molt potencial”, però va precisar que “no s’hauria d’haver arribat a aquest punt de degradació”.Així mateix, el pròxim procés participatiu del projecte Imaginem que s’obrirà serà el de les Platges de Lleida, dimecres vinent amb una visita a la canalització.