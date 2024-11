La hipertensió arterial ja és la patologia que més es detecta als CAP de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La hipertensió arterial ja és el diagnòstic més freqüent dels pacients adults als CAP. El 2022 no va estar entre els cinc principals motius de consulta a les regions sanitàries del pla, Tarragona, Girona, Catalunya central i l’àrea metropolitana de Barcelona, però les memòries sanitàries del departament de Salut mostren que l’any passat va ocupar el primer lloc a tot Catalunya.

D’altra banda, a l’Alt Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre i a Barcelona ciutat, la hipertensió ja va ser el diagnòstic més freqüent el 2022, i es va mantenir l’any passat. La diabetis va ser el segon diagnòstic més consignat el 2023.

“Durant la pandèmia es van reduir molt els diagnòstics d’hipertensió, i quan vam deixar la covid enrere van començar a aparèixer els que no estaven al focus”, explica la metge de família Mònica Solanes. La doctora i vicepresidenta segona de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) atribueix el repunt de la malaltia a l’augment de mesuraments de la pressió arterial a l’Atenció Primària, així com a un major control de “malalties amagades que hem de vigilar perquè poden acompanyar la hipertensió”.

La doctora adverteix que “l’obesitat i el sedentarisme estan molt relacionats amb la malaltia, i els últims anys hi està havent un increment del pes mitjà de la població”. Solanes assenyala que la dieta equilibrada i l’exercici físic és la recepta més eficaç per prevenir els increments continus de la pressió sanguínia. Afegeix que l’envelliment de la població també explica l’augment de les hipertensions, ja que en la majoria de casos es detecten entre els 45 i 50 anys.

La sal és l’aliment que més provoca la patologia. “Hem de reduir-ne la ingesta perquè hi ha una tendència que sigui excessiva i existeixen altres condiments que donen sabor, però això no vol dir que no hàgim de menjar gens de sal”, valora la doctora. Al seu torn, Mariona Badia, metge de l’hospital Arnau de Vilanova, afirma que la hipertensió i la diabetis són “dos malalties molt freqüents que repercuteixen als ronyons o al cor” i assenyala que “la dieta mediterrània probablement quadruplica la quantitat de sal que recomana l’OMS”.

Persones amb discapacitat ‘invisible’ volen més suport

L’associació de persones amb discapacitat orgànica (Cocemfe) de Lleida va celebrar ahir una jornada a l’hospital Arnau per visibilitzar les seues limitacions i reclamar l’accés “a un diagnòstic adequat i a tenir suports socials i laborals fora de la clínica”.

Ho va afirmar el vicepresident de l’ONG, Ignacio Gracia, que va explicar que la discapacitat orgànica –o invisible– prové d’una pèrdua en la funcionalitat en un o diversos òrgans interns a causa del desenvolupament de condicions de salut cròniques, per la qual cosa la majoria de les seues afectacions no són visibles de forma directa. Gracia va indicar que la malaltia renal crònica és la més comuna i assenyala que a l’hospital Arnau hi ha prop de 500 pacients que hauran d’iniciar el tractament de diàlisi o rebre un trasplantament.

La coordinadora de Trasplantaments de l’hospital, Mariona Badia, va assenyalar que actualment hi ha uns 70 pacients en llista d’espera i va explicar que “sempre s’ha donat més importància als moments aguts de les malalties, però hi ha pacients que necessiten un seguiment durant mesos després de l’ingrés per donar-los suport en la seua salut física i mental amb més visites mèdiques i ajuda per fer les activitats de la vida diària”.