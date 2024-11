Lleida, única capital on baixa el lloguer en un sector que “fuig de l'especulació”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida és l’única capital de l’Estat on el preu mitjà dels lloguers oferts al portal immobiliari Idealista ha baixat a l’octubre, en comparació amb el mateix mes de l’any passat. El descens és molt lleuger, del 0,9% (fins als 7,9 euros per metre quadrat), però marca l’excepció en un mercat tensionat fins al punt que els lloguers s’han disparat un 10,2% interanual en el conjunt d’Espanya. A Barcelona han pujat un 13,5% en un any, a Girona un 12,8% i a Tarragona, un 5,8%.

El mercat del lloguer a Lleida “tradicionalment ha estat molt barat, amb preus d’entre 600 i 800 euros per un pis de 100 metres quadrats”, valora Josep Maria Esteve, president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida. Assenyala que la rendibilitat de posar un pis de lloguer a Lleida permet “als propietaris preferir llogar amb garanties i no especular”, i afirma que “molts pisos són de grans tenidors, que han de fixar els preus a la part baixa de la forquilla” de l’índex que marca la regulació dels lloguers. Sobre això, assegura que “la llei d’Habitatge ha afectat relativament poc Lleida perquè la diferència més gran entre la regulació i el mercat real és de 200 euros”.El pes del turisme també és fonamental per entendre les diferències de preus entre territoris. Encara que els lloguers baixen lleugerament a la capital, al conjunt de la província pugen un 7,2% interanual a causa del cost més gran als municipis més turístics del Pirineu. El preu mitjà dels habitatges que són a la venda a Lleida ciutat va arribar als 1.335 euros per m² a l’octubre, mentre que a Baqueria es va disparar fins als 5.759 euros i a Vielha va arribar els 3.233 per m². A la capital ha pujat un 11,7% en un any.“Calen més pisos, hi ha molta més demanda que oferta i s’estan venent tots els bons, tant d’obra nova com de segona mà”, explica Esteve, que atribueix l’augment de compravendes a la baixada dels tipus d’interès.

Així, augura que els preus dels habitatges en venda pujaran més l’any que ve, davant de la previsió que el Banc Central Europeu torni a abaixar els tipus al desembre. Finalment, Esteve afegeix que “a Lleida és molt difícil trobar persones que paguin més de 1.200 euros de lloguer per un pis gran o un xalet de Ciutat Jardí, ja que per aquesta quantitat prefereixen comprar”.

La Paeria reserva sòl per a 4.400 pisos assequibles

L’ajuntament preveu que el desenvolupament de diversos sectors d’expansió de la ciutat en els propers tres anys permetrà disposar de terreny programat per a la construcció de 4.375 nous habitatges assequibles i fins a 5.209 de renda lliure. En total, gairebé 10.000 nous pisos i cases en cinc grans sectors situats entre Balàfia i el Secà de Sant Pere, a Pardinyes, a Torre Salses, a Ciutat Jardí –on s’ha reactivat el pla per ampliar el barri amb 394 habitatges més enllà de l’església de Montserrat, com ja va publicar aquest diari– i a l’àrea residencial estratègica entre Cappont i la Bordeta, on es preveuen 2.700 nous pisos entre l’antiga hípica i l’Ll-11. Tots els sectors d’expansió es preveuen en el planejament urbà vigent i sumen una superfície de 1.931.813 metres quadrats, dels quals 986.902 seran de sòl residencial.Al seu torn, l’alcalde, Fèlix Larrosa, destaca que “l’empenta dels promotors públics i privats propietaris d’aquests terrenys permetrà disposar-ne a mitjà termini, la qual cosa augmentarà l’oferta d’habitatge a la ciutat de forma significativa”.