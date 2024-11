El Consell de l'Estudiantat vol donar visibilitat als problemes dels joves

El saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir la presa de possessió del nou equip de coordinació del Consell de l’Estudiantat, que estarà liderat per Carlos Sánchez i que entre els seus principals objectius hi ha augmentar la participació estudiantil i reivindicar des de la universitat els principals problemes dels joves lleidatans, com per exemple l’accés a l’habitatge. Per a això, aposta per aprofitar que la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) “reconeix el dret a fer aturades acadèmiques, la qual cosa la converteix en una eina molt bona per manifestar aquestes problemàtiques, volem ser el pont que comuniqui la societat amb la classe política i acadèmica”, va dir Sánchez, que té 23 anys, estudia cinquè de Medicina i és de Barbastre. En el seu discurs, íntegrament en català, el nou coordinador del Consell també va advocar per adaptar aquest ens mitjançant un pla estratègic per als propers 5 anys “per ser més dinàmics, adaptables i promoure una col·laboració més efectiva”. Així mateix, va apostar per la retenció del talent a Lleida i vetllar pels drets d’estudiants i de tots els treballadors de la UdL. “Comprenem el nostre valor i el nostre paper i treballarem amb moltíssima il·lusió”, va concloure Sánchez, que relleva al càrrec Xavier Pinent. La resta de membres del Consell són Josep Balcells com a vicecoordinador d’Operacions i Esdeveniments; Pere Miquel Marbá com a vicecoordinador de Participació i Bon Govern; Miquel Anguera com a secretari; i Montalegre Mullet com a tresorera. Per la seua part, el rector de la UdL, Jaume Puy, va felicitar els membres del Consell i els va animar a millorar la universitat “amb il·lusió i compromís”.