Segueix el col·lapse de trànsit en l’entorn de Príncep de Viana pel tall de 3 carrils

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tall de tres carrils de Príncep de Viana per les obres de connexió de la nova escomesa de clavegueram de la futura estació d’autobusos, que executa el departament de Territori de la Generalitat, es prolongaran finalment fins aquesta tarda, segons ha informat l’ajuntament. En aquest punt de Príncep de Viana, només hi ha un carril obert al trànsit en en sentit cap a la plaça Europa, mentre que en direcció contrària els vehicles han de passar per Sant Ruf o Comtes d’Urgell i seguir per Anselm Clavé, el que col·lapsa aquestes vies.

Estava previst que només es tallessin dos carrils a la circulació, deixant-ne obert un en cada sentit, com va succeir ahir al matí, però a primera hora de la tarda es va ampliar a un tercer perquè, segons l’ajuntament, així ho aconsellava l’estat del subsol. Aquest migdia els operaris ja havien connectat la canonada i treballaven per tapar la rasa oberta, compactar el terreny i cobrir-lo amb grava i ciment per poder reobrir tota la calçada.

La nova estació d’autobusos estarà ubicada a l’edifici dels Docs i en l’entorn de l’antiga farinera la Meta, i la previsió és que entri en funcionament a començaments de 2026, substituint l’actual baixador del carrer Saracíbar.