Dispensats en un any 494.000 envasos de paracetamol amb recepta a Lleida

Els envasos de paracetamol dispensats amb recepta a les farmàcies de Lleida van ser l’any passat 494.316, gairebé mig milió, segons la informació facilitada per Salut. Això suposa una mitjana de més d’un per cada lleidatà, ja que la demarcació compta amb 453.914 habitants. El nombre d’envasos va ser un 3,4% més que els 478.015 de l’any anterior. El 2023 es van vendre 416.313 caixes de paracetamol al pla (un 3,2% més que el 2022) i 64.412 al Pirineu (un 4,3% més). I entre gener i agost de 2024 han tornat a augmentar un 5,59% a Ponent i un 2,47% al Pirineu.

La doctora lleidatana Mònica Solanes, vicepresidenta segona de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), valora que “cada vegada tenim menys tolerància al malestar i quan tenim dolor busquem un remei ràpid. Encara hi ha persones amb molt respecte o por de medicar-se, però no predominen”. Així mateix, explica que “prescrivim paracetamol amb molta tranquil·litat a la població amb diverses patologies o d’edat avançada perquè causa molt pocs efectes secundaris i les al·lèrgies no són habituals”.

La farmacèutica Mònica Subirà, de la farmàcia Baquero de Lleida ciutat, afirma que el paracetamol és el fàrmac “comodí” per a persones de totes les edats i valora que el seu ús ha anat en augment des de la pandèmia, ja que “s’ha estat recomanant no prendre ibuprofèn en el cas de tenir covid”.

Salut constata que el 35,3% dels usuaris de paracetamol de la regió sanitària de Lleida i el 38,5% del Pirineu tenen 65 anys o més. També indica que el nombre d’usuaris a qui se’ls ha receptat ha crescut un 5,5% a la demarcació entre el 2022 i l’any passat, de 119.635 a 126.274 persones. Sobre això, remarca el “context de creixement de població sostingut en els últims anys i l’elevat envelliment”.

Solanes atribueix l’augment d’usuaris amb prescripció a la prohibició des del 2017 de la venda sense recepta per a les caixes de més de 10 comprimits d’1 gram. Salut indica que 8 de cada 10 envasos de paracetamol dispensats a la població major de 65 anys són del format d’1 gram, i afirma que en aquest grup caldria prioritzar els formats més petits per no incrementar el risc d’hepatotoxicitat. Salut recomana no superar la dosi màxima de 2 grams diaris a aquesta població i a pacients amb insuficiència hepàtica o renal. Si es té una malaltia greu de ronyó, no s’han de superar els 1,5 grams diaris.

“Intentem assegurar-nos que els pacients entenguin els riscos i fem educació sobre les quantitats i en quines situacions hem de prendre medicaments”, conclou la doctora.

