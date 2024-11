Lleida posa en marxa el dispositiu hivernal d'urgència per atendre persones sense sostre

L'antiga escola Cervantes.Cedida per la Paeria de Lleida

L'Ajuntament de Lleida activarà aquest divendres el dispositiu d'atenció hivernal d'urgència per a persones sense llar a l'Equipament d'Emergències Climàtiques, situat a l'antiga escola Cervantes. L'objectiu principal és prevenir i mitigar les conseqüències que les baixes temperatures poden tenir en les persones en situació de sensellarisme, oferint-los un espai d'acollida i acompanyament socioeducatiu.

Segons ha informat el consistori lleidatà, s'han dut a terme treballs d'adequació a l'edifici, centrant-se especialment en la protecció contra incendis, l'accessibilitat i les mesures de seguretat. L'equipament comptarà amb dormitoris compartits, espais de consigna, menjador, saleta i zones per als professionals tècnics. A més, la nova ubicació permetrà una millor separació per sexes i franges d'edat, així com una atenció més personalitzada.

El dispositiu, que romandrà operatiu fins al 31 de març, tindrà capacitat per acollir fins a 70 persones i obrirà de les 18:00h a les 9:00h de l'endemà. S'oferiran serveis com pernoctació, àpats d'esmorzar i sopar, dutxes i consigna. A més, es realitzarà una atenció socioeducativa al carrer i es comptarà amb un PSI social per al tractament de persones amb trastorn mental sever.

Situacions d'activació del dispositiu

La situació 1 s'activa quan es preveuen temperatures nocturnes inferiors als 2 graus, moment en què s'acull a l'allotjament a les persones que dormen al carrer per prevenir riscos. Els cossos de seguretat i l'equip d'educadors de carrer fan una recerca activa d'aquestes persones i les informen de la possibilitat d'allotjar-se a l'equipament.

La situació 2, independent de la temperatura, permet l'accés a l'allotjament hivernal prèvia valoració social dels professionals, que pacten amb l'usuari les condicions de l'estada.

Funcionament i recursos humans

En tots els casos es realitzen entrevistes personals i valoracions socials atenent a criteris econòmics, de vulnerabilitat i temps de permanència a la ciutat, entre d'altres. L'Ajuntament de Lleida es responsabilitza de la direcció, coordinació, organització i funcionament del dispositiu.

Cal destacar que aquest tipus de dispositiu hivernal es va aplicar per primera vegada a Lleida l'hivern de 1990-1991, demostrant així el compromís del consistori amb l'atenció a les persones sense sostre durant els mesos més freds de l'any.