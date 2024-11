Segon dia de cues pel tall de Príncep de Viana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tall de tres dels quatre carrils de circulació del carrer Príncep de Viana entre la plaça Ramon Berenguer IV i Comtes d’Urgell per obres es va mantenir fins ahir a la tarda, quan van passar a ser dos, la qual cosa va provocar que continués el col·lapse de trànsit a Anselm Clavé i Sant Ruf. Aquests treballs els fa la Generalitat per connectar el clavegueram de la nova estació d’autobusos i en principi només s’anaven a tallar dos carrils, deixant els altres dos per al pas de vehicles en tots dos sentits. Tanmateix, dilluns a la tarda se’n va tallar un tercer i els vehicles que volien anar cap a Cappont havien de fer el tram de Príncep de Viana per Anselm Clavé, la qual cosa va provocar grans retencions. La Paeria va assenyalar que es va tallar el tercer carril per precaució. Ahir a la tarda es va obrir, però tot apunta que el tall dels altres dos durarà fins avui.