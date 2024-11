Bombers voluntaris preparen una demanda per ser regularitzats

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Bombers voluntaris preparen una demanda col·lectiva perquè la seua situació laboral sigui regularitzada. Es tracta d’una demanda en la qual reclamen ser donats d’alta a la Seguretat Social, cotitzar pel temps de treball, cotitzar per a la jubilació i tenir drets com el reconeixement de malalties professionals i accidents en acte de servei, entre altres aspectes.

Des de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca) i la Federació de Bombers Voluntaris afirmen que, malgrat la multitud de reunions que han fet a nivell polític, no s’ha trobat cap solució. A més, afirmen que “els canvis en la direcció del departament han accelerat el desmantellament encobert de l’actual model mixt, buscant crear la prescindibilitat de bombers voluntaris per justificar una futura extinció i funcionarització total del cos”. Asbovoca i la federació han portat a terme, sota el lema Bombers precaris en lluita, reunions informatives a tot Catalunya perquè bombers voluntaris s’afegeixin a la demanda.

La situació dels bombers voluntaris i del model mixt del cos fa anys que acumula controvèrsies. Val a recordar que, per exemple, a les comarques de Lleida hi ha 363 funcionaris per 379 voluntaris i més d’una vintena de parcs d’aquests últims.