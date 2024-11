Campanya de 4.000 comerços locals per reivindicar el seu valor essencial

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 4.000 comerços i restaurants de la província participaran aquest any en una campanya de Pimec Comerç per “posar en relleu el comerç i la restauració local com a factor de cohesió i fer visibles les seues fortaleses i el valor afegit que aporten”. La iniciativa, que fuig de les campanyes massives de grans descomptes com el Black Friday, es materialitzarà entre aquest divendres i diumenge amb diferents accions per impulsar la consciència col·lectiva sobre els avantatges de fer les compres nadalenques en comerços de proximitat. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, va posar com a exemples que a les botigues d’Alfarràs hi haurà exposicions amb fotos antigues del poble, mentre que Mollerussa s’omplirà de globus gegants i a Almacelles es repartiran bosses de roba. A la plaça Paeria de Lleida, dissabte hi haurà una degustació de coques de recapte.

La campanya, anomenada Escolta el batec del teu comerç, va nàixer fa dos anys a Lleida com una prova pilot. Ara s’estén a tot Catalunya, amb més de 19.000 establiments adherits. El president de Pimec Comerç Catalunya, Antoni Torres, va presentar la iniciativa ahir a la ciutat i va explicar la intenció de crear un “espai anual de reivindicació en l’època més important per al comerç local, la campanya nadalenca”. Per la seua part, la directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, va valorar que “els comerços són la peça clau en molts micropobles” i va augurar una bona campanya nadalenca per als petits negocis. “La d’estiu ha anat molt bé en termes generals, sobretot a la costa, i la previsió per a Nadal sembla que també serà bastant positiva”, va afegir.

En un altre ordre, el Govern amplia la campanya d’inspecció per controlar les ofertes del Black Friday i el Cyber Monday. Revisarà vuitanta empreses del sector de l’electrònica de consum, roba i complements i productes de la llar per fer un seguiment i anàlisi de 2.960 productes (2.660 online i 300 en botigues físiques). Durant la passada campanya van sancionar quaranta-una empreses, el 75 per cent dels comerços que van vigilar. Sobre aquest fet, Torres va assegurar que “el petit comerç necessita la confiança dels clients, per la qual cosa no unfla els preus abans de les rebaixes com fan les grans plataformes”.