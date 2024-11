La psicòloga María Teresa Anguera, honoris causa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) va investir ahir doctora honoris causa María Teresa Anguera Argilaga, psicòloga i catedràtica emèrita de Psicologia, apadrinada per la catedràtica de Motricitat d’Inefc, Marta Castañer. Anguera és la vuitena dona a rebre aquesta distinció. En el seu discurs, va explicar que una càmera de vídeo és actualment la millor eina parar recopilar dades de les interaccions comunicatives a temps real en l’esport, l’activitat física i la dansa. “Funciona com ho fa un microscopi en biologia”, va dir, ja que permet captar al detall tant les accions verbals com les no verbals. “A través de la recollida de dades en vídeo, els investigadors podem percebre subtileses de les interaccions socials que passarien desapercebudes, com mirades, expressions facials o canvis posturals, que són tan importants com el llenguatge, o la influència que té el públic”, va explicar. El rector de la UdL, Jaume Puy, va destacar les contribucions d’Anguera en la biomecànica, la psicologia de l’esport i la pedagogia de l’exercici, així com la seua lluita per la igualtat d’oportunitats en un àmbit “molt masculinitzat, quan no era fàcil ni estava reconegut”.