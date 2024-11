Alumnes arrisquen la seua seguretat a la carretera de Saragossa de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament estudia posar controls de la Guàrdia Urbana durant les tardes al Camp Escolar per evitar que alumnes del Màrius Torres, Gili i Gaya i Joan Oró travessin la carretera de Saragossa per la calçada en comptes d’utilitzar el pas elevat. Una imprudència que és un risc per a la seua seguretat. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va recordar que la vigilància als centres educatius és competència dels Mossos d’Esquadra, “però farem el que sigui necessari”.