Descobreixen en una nau de Lleida roba falsificada valorada en 760.500 €

La Guàrdia Civil va arrestar la setmana passada a Lleida un home de 37 anys acusat d’emmagatzemar, distribuir i comercialitzar roba falsificada valorada en 760.500 euros, entre la qual equipacions del Futbol Club Barcelona, valorades en 141.900 euros. Va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la propietat industrial.

La investigació ha estat portada a terme per efectius de la Unitat d’Anàlisi i Investigació Fiscal i de Fronteres de Balaguer, en una investigació que es va iniciar al setembre quan els components de la comandància de Lleida van intervenir en una nau industrial d’una empresa de paqueteria de Lleida una gran quantitat d’equipacions falsificades del Barça, algunes de jugadors com Lamine Yamal. Posteriorment, el 6 de setembre, es va localitzar a la mateixa nau sabatilles falsificades valorades en 249.700 euros. Quatre dies després, es va produir la tercera de les intervencions al mateix lloc: sabatilles falsificades per valor de 327.650 euros procedents d’un altre enviament. Finalment, el 12 de setembre, es va intervenir l’últim dels enviaments, en la mateixa ubicació que les anteriors, més sabatilles, en aquesta ocasió per un valor de 43.250 euros.

Una vegada fetes totes les indagacions, dimecres de la setmana passada es va procedir a la detenció del responsable de tots els enviaments, el valor total dels quals ascendeix a 762.500 euros. Els investigadors li atribueixen la participació activa i com a màxim responsable en un suposat delicte contra la propietat industrial. Les diligències d’investigació han estat remeses al jutjat d’instrucció número 2 de Lleida, quedant el gènere dipositat a disposició de l’autoritat judicial.

Val a recordar que la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Balaguer van decomissar divendres de la setmana passada a la capital de la Noguera un total de 2.404 peces de roba i calçat falsificades amb un preu de venda al públic proper als 260.000 euros. L’operatiu tenia com a objectiu detectar i intervenir material falsificat que pogués vendre’s a la via pública amb motiu de la celebració de la festa major de la localitat. Van imputar un total de tres individus.