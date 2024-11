Estrena de l'antic col·legi Cervantes com a alberg d'hivern entre crítiques veïnals

L’edifici del col·legi Cervantes ubicat entre els carrers Cavallers i Companyia, que va quedar en desús, es va estrenar ahir com a nova seu provisional de l’alberg d’hivern per a persones sense llar. Relleva així el pavelló 3 de la Fira de Lleida, utilitzat els últims hiverns, i els veïns del Centre Històric ja van mostrar el seu rebuig al fet que el barri aculli un altre servei social per a persones vulnerables.

La presidenta de l’associació de veïns i comerciants del Barri Antic, Cristina Argmengol, va insistir que la prestació del servei d’allotjament nocturn per a persones sense sostre durant els mesos d’hivern li sembla bé, “però la ubicació no ens agrada gens perquè ja tenim molts serveis socials i aquest és un més”. “Però ho hem d’acceptar”, va reconèixer. Així mateix, va assenyalar que han sol·licitat a l’ajuntament que aquest dispositiu “tingui el mínim impacte” al barri i assegura que en el cas que detectin que “no funciona” bé ho comunicaran a l’ajuntament perquè prengui mesures.

Per la seua part, un portaveu de la plataforma Som Veïns també va incidir en el seu “desacord” amb la ubicació d’aquest servei, va remarcar que “és un error, afegir més llenya al foc”, i va considerar que “la resta de la ciutat també hauria de ser solidària” com el Centre Històric. Així mateix, creu que el fet que l’ajuntament hagi establert l’accés a l’alberge d’hivern per la part posterior, pel carrer Companyia, és un intent “d’amagar” d’alguna manera aquest servei. A més, es va preguntar “com vol la Paeria que inverteixin els promotors en edificis per a joves al Barri Antic o que s’obrin negocis?” i va apuntar que just està passant el contrari, que està perdent veïns. “Els de la plaça Josep Solans estan marxant perquè cada vegada hi ha més famílies conflictives”, va relatar.

La Paeria ha habilitat la segona i la tercera planta de l’edifici de l’antic col·legi Cervantes amb habitacions compartides, amb una capacitat total per a setanta persones, menjador i sala d’estar, així com instal·lacions per als tècnics. Assegura que en aquest espai és possible oferir una atenció més digna als usuaris que en la ubicació anterior (vegeu el desglossament). El servei estarà operatiu fins al 31 de març vinent i forma part del nou model d’inclusió municipal. Aquest equipament està gestionat per l’entitat Sant Joan de Déu.

La Paeria defensa que amb aquest local l’atenció serà més digna

El tinent d’alcalde de l’àrea d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va defensar que amb aquest equipament volen “donar sostre i dignificar la situació de les persones que estan dormint al carrer o en infrahabitatges”. Va recalcar que el canvi d’emplaçament “permetrà una millor atenció, dividida per sexes i perfils, ja que hi ha diferents dormitoris amb capacitat per a unes deu persones”. Va recordar que el pavelló 3 és un espai diàfan, per tant sense intimitat per als usuaris, mentre que en l’antic col·legi s’ha pogut habilitar un dormitori només per a dones. Va assenyalar que a més dels professionals hi ha personal de seguretat i dos integradors “per reforçar el treball dins i fora”. Per un altre costat, va recordar que aquesta ubicació és estacional i que el nou model d’inclusió contempla també serveis a la vella escola Balàfia i l’antic convent de les Josefines del carrer Acadèmia.