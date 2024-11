Estudiants en perill a Lleida: travessen imprudentment la carretera de Saragossa en lloc d’utilitzar el pas elevat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Lleida està considerant implementar controls de la Guàrdia Urbana durant les tardes a l’àrea del Camp Escolar. Aquesta mesura es deu a la preocupant situació d’alumnes dels centres educatius Màrius Torres, Gili i Gaya i Joan Oró, els qui estan posant en risc la seua seguretat en creuar imprudentment la transitada carretera de Saragossa per la calçada, en lloc d’utilitzar el pas elevat disposat per a tal finalitat.

S’estima que desenes d’estudiants creuen diàriament aquesta via de manera temerària, generant gran preocupació entre pares, educadors i autoritats locals. La situació s’agreuja durant les hores pic, quan el flux vehicular és més intens i els joves s’exposen a un perill més elevat de tenir accidents.

Davant d’aquesta alarmant realitat, la tinenta d’alcalde de Mobilitat de la Paeria, Cristina Morón, va declarar que si bé la vigilància en els centres educatius és competència dels Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament està disposat a fer "el que sigui necessari" per garantir la seguretat dels estudiants. Entre les mesures que s’estudien, destaca la possibilitat de desplegar agents de la Guàrdia Urbana al Camp Escolar durant les tardes, horari en el qual s’ha detectat una incidència més important d’aquests comportaments de risc.

Així mateix, es planteja reforçar la senyalització i la il·luminació a la zona del pas elevat, amb l’objectiu de fer-ho més visible i atractiu per als joves. També s’estudia la implementació de campanyes de conscienciació en els col·legis afectats, a fi d’educar els estudiants sobre la importància de respectar les normes de seguretat viària i utilitzar adequadament les infraestructures destinades a la seua protecció.

La carretera de Saragossa és una de les principals vies d’accés a Lleida, amb un elevat trànsit de vehicles, especialment durant les hores punta. El 2018, es va construir un pas elevat en el tram proper al Camp Escolar, precisament per oferir una alternativa segura als vianants, en particular als nombrosos estudiants que transiten per la zona.

No obstant, malgrat comptar amb aquesta infraestructura, molts joves opten per creuar directament per la calçada, exposant la seua integritat física. Aquest comportament ha estat objecte de preocupació i debat en la comunitat educativa i en la societat lleidatana en general, i ha portat les autoritats a buscar solucions efectives per corregir-lo.