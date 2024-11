La família d’Isabel Bascuñana adverteix del perill de Chamba: «Quan surti de la presó tornarà a matar i violar»

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El 23 de novembre és una data especialment dolorosa per a la família Bascuñana, que va perdre Isabel, una jove lleidatana, en mans de Chamba, conegut com "El Monstre de Machala", fa dos dècades. Vicenç Bascuñana, germà de la víctima, lamenta que el seu pare va morir el 2016 sense haver superat la tragèdia. "El que més ens preocupa ara és que aquest monstre pugui quedar lliure en cinc anys. Si surt, tornarà a matar i violar", adverteix.

Vicenç recorda amb indignació com es va descobrir que Xamba era un assassí en sèrie que havia entrat a Espanya sense antecedents penals el novembre de 2000. L’Oficina d’Estrangeria de Lleida li va concedir la residència per treballar per arrelament amb un historial net l’octubre de 2001, el que el Ministeri de l’Interior va reconèixer com un error. "Van fallar tots els protocols de seguretat", lamenta Vicenç, comparant la sensació d’injustícia amb la dels afectats per la dana a València.

La família Bascuñana no es quedarà de braços plegats davant de la possibilitat que Chamba quedi en llibertat. "Ens preocupa perquè cinc anys passen ràpid. Amb 66 anys, podrà fer moltes coses", adverteix Vicenç. Demanaran que es tingui en compte que no es va fixar una ordre d’expulsió i es mobilitzaran si és necessari. En tot aquest temps, ni Chamba ni l’Estat no han demanat disculpes. "Mai no ho ha reconegut, però tampoc no volem que ens demani perdó. Ens quedem amb el record d’Isa", conclou Vicenç.