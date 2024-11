Larrosa veu "massa recurrents" els robatoris a l’Horta de Lleida

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, veu "massa recurrents" els robatoris a l’Horta, després de transcendir que el cap de setmana passat es van produir almenys quatre. "És massa recurrent el que està succeint. No s’ha pogut fer cap detenció, amb la qual cosa no sabem exactament qui ha estat, però tot apunta a reincidències. La sensació d’impunitat dels veïns, també la tinc jo", admet, i recalca que "hem de treballar perquè no es produeixin més, encara que és molt complicat".

Així mateix, lamenta que avui ha tingut coneixement d’aquests robatoris a través de la premsa. "He enviat una nota a la tinenta d’alcalde de Seguretat perquè m’he assabentat pels diaris i he d’avisar que no ho tornaré a consentir. Fa uns dies vaig rebre el nou comissari (de Mossos) i es va posar a disposició. És un gran professional, però s’ha errat en els sistemes de comunicació", assegura. "L’alcalde és la primera autoritat en tots els sentits i també el president de la junta local de seguretat, en la qual reporten tots els cossos. No m’assabentaré més pels mitjans de comunicació. No és normal, perquè pateixo," remarca.

Assenyala que també ha sol·licitat informació a la Guàrdia Urbana i a anuncia que divendres, en el marc de Santa Cecília, em dirigiré a tots els cossos de seguretat i plantejaré una sèrie de reflexions que han de ser un quadern de ruta i garanteixin la seguretat de la ciutadania". "Faré una crida a la revisió dels procediments, dels processos que haurien de garantir la seguretat de manera efectiva, incideix, i recorda que "estem avançant en el nou model de seguretat amb la incorporació de tecnologia d’intel·ligència aplicada amb caràcter preventiu i una reorganització interna en la Urbana per assumir aquest lideratge".