Augmenta la supervivència dels nadons prematurs nascuts a l'Arnau de Lleida

El 7% dels parts que té l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida a l’any són de nadons prematurs, una xifra que es manté estable des de fa anys, però el seu índex de supervivència ha augmentat de forma considerable gràcies tant als avenços tecnològics com a la implicació humana. Així ho va assegurar ahir el cap del servei de Pediatria de l’hospital i director clínic de Pediatria de la regió sanitària de Lleida, Eduard Solé, durant la jornada que el centre va celebrar per commemorar el Dia Mundial de la Prematuritat, en la qual van assistir famílies amb fills prematurs per compartir experiències i “fa una espècie de teràpia de grup”, segons Solé.

“Abans era impensable que un prematur de 24 setmanes pogués sobreviure, però ara és molt probable que tiri endavant i perfectament bé”, va assegurar el cap de Pediatria de l’Arnau, que ho va atribuir tant a la millora de la sanitat com a una implicació humana més gran, perquè és cert que la tecnologia fa molt, però també el tracte de les persones, acompanyar les famílies en tot aquest procés, orientar-les i ajudar-les”.

Precisament, Solé va reconèixer que “malgrat que les famílies confien en els metges, viuen tot aquest procés amb molta angoixa i sofriment, perquè alguns nadons poden arribar a estar fins a tres mesos ingressats a l’UCI, per la qual cosa és important donar-los suport a nivell psicològic i orientar-los per quan el petit surti de l’hospital”. Pel que fa als casos de nadons prematurs que ha hagut de viure, Solé va recordar que “hem tingut bastants casos de nounats que pesaven menys d’un quilo i alguns, per sota dels 800 grams”. Va afegir que a nivell sanitari “ens centrem molt en les cures individualitzades així com a aïllar el nadó de factors de risc o estrès com els sorolls o els llums de l’hospital, ja que és cert que quan surten abans del ventre matern es troben amb un entorn hostil”.

Respecte a la jornada d’ahir, durant el matí hi va haver un esmorzar popular per a les famílies i els treballadors de l’àrea de Pediatria, activitats infantils i un taller de pintacares. “Ho fem cada any i és molt bonic veure com aquests nadons prematurs han crescut i serveix perquè les famílies comparteixin com van viure aquesta experiència vital”, va concloure Solé.

“El tracte dels treballadors de l’Arnau va ser genial”

Maria i Alejandro, amb els seus 3 fills ahir a l’Arnau de Vilanova - SCD

La Maria i l’Alejandro són una parella de Vilanova de la Barca i una de les seues filles, la Morgan, va ser prematura i va estar 3 setmanes a l’UCI de l’Arnau. “Una de les pitjors sensacions és quan et despertes del part i no veus la teua filla i, tot i que saps que està bé, et poses molt nerviosa, imagino que per instint maternal”, explica la Maria, que diu que l’acompanyament dels treballadors de l’Arnau “va ser genial i molt proper”.