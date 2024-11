Cimera de més de 300 juristes catalans a la Llotja

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 300 juristes participaran el dijous i el divendres de la setmana que ve a Lleida en el Congrés de l’Advocacia Catalana, que se celebrarà a la Llotja. Prendrà relleu al congrés que es va celebrar fa tres anys a Girona i servirà per analitzar el futur de la justícia i s’abordaran qüestions clau per a l’exercici de la professió en un context de profunds canvis socials, tecnològics i normatius.

Al seu torn, Antònia Martí, degana del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, va assegurar ahir durant la presentació als mitjans que “ens trobem en un procés de canvi i hem d’explorar les innovacions i estem molt contents que se celebri a Lleida”.

L’objectiu és oferir respostes a les noves realitats socials, tecnològiques i jurídiques

Per la seua part, la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana del Col·legi de Tortosa, Marta Martínez, va indicar que un dels desafiaments serà l’anàlisi de l’impacte de la digitalització en la justícia.

“L’evolució de les eines digitals, les oportunitats i amenaces de la intel·ligència artificial i els reptes ètics i legals vinculats a l’ús de les noves tecnologies són algunes de les qüestions que més ens preocupen. És un espai de trobada, anàlisi i formació”, va afirmar.

El congrés s’estructura a través de tres grans itineraris: aspectes processals, aspectes pràctics en l’exercici de la professió i Dret Civil Català. En aquest sentit, la responsable de la Comissió de Formació del Consell i degana de Terrassa, Carmen Oriol, va remarcar “la necessitat de continuar impulsant el Dret Civil Català i l’ús del català en el món de la justícia perquè ens ha de permetre traçar estratègies per promoure’n l’ús en tots els àmbits jurídics”. Hi ha desenes de ponents, entre ells magistrats del Tribunal Suprem, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, fiscals i professors universitaris. També hi assistirà el consell de Justícia, Ramon Espadaler.

A nivell de Catalunya hi ha uns 40.000 advocats, dels quals uns 26.000 estan exercint. A les comarques de Lleida hi ha uns 1.100 col·legiats, dels quals exerceixen uns 700, segons van informar ahir.