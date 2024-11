Concentració pel dret a l’habitatge dissabte a Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) convoca una concentració dissabte a les 12.00 hores a la plaça Ricard Viñes de Lleida per "denunciar la crisi d’habitatge que va en augment i es materialitza amb una pujada de lloguers de forma abusiva i sense cap mesura", segons han afirmat aquest matí portaveus de la plataforma. Criden a l’"organització de la classe obrera" per defensar una "alternativa política" que solucioni la "inaccessibilitat a un habitatge propi i el racisme immobiliari", i que reverteixi que "Lleida és una de les ciutats amb més desnonaments diaris i on els portals fan més crides a l’especulació amb l’habitatge com a oportunitat d’inversió per extreure beneficis", asseguren. La PAH també indica que els lloguers han pujat un 50% a Lleida durant els últims deu anys i acusa a les classes polítiques socialdemòcrates de ser "còmplices directes" del problema, perquè "s’han vist impotents i sense capacitat per articular respostes contra l’especulació".

La concentració de Lleida precedirà la manifestació del mateix dissabte a la tarda a Barcelona, cap a on la PAH facilitarà busos per afegir-se a la protesta. "Ja som uns 80 inscrits, en principi posarem dos autobusos", ha assenyalat un membre de l’associació.