L'episodi per fort vent deixa avisos per branques o altres elements caiguts a Lleida, cap de gravetat

L'episodi de vent que ha afectat aquest dimecres Catalunya ha deixat una dotzena d'avisos als Bombers de la Generalitat a Lleida, tots ells a la capital o a pobles del Segrià. La majoria d'aquests avisos han estat per arbres, branques o altres elements caiguts o a punt de caure en façanes i cap persona ha resultat ferida.

En el conjunt de Catalunya, els Bombers han rebut 211 avisos per les ventades entre les 8.30 i les 13.30 hores d'aquest dimecres, amb 119 concentrats a partir de les 10.00 hores. De la seva banda, els de Barcelona n'han gestionat 226 fins a les 13.00 hores. En aquest sentit, les ratxes de vent més fortes s'han registrat a la província de Barcelona, amb 106 quilòmetres per hora a Puig Sesolles o 79 quilòmetres per hora registrats al centre de la ciutat Barcelona, on l'ajuntament ha tancat parcs per precaució.

Els pròxims dies s'espera que es pugui repetir el fort vent a Catalunya, amb ratxes de més de 70 quilòmetres per hora. El Meteocat també preveu precipitacions intermitents al vessant nord del Pirineu i, a partir de divendres, un descens generalitzat de les temperatures.

La forta ventada del 4 de novembre al Pont d'Armentera va ser un tornado

Arbre arrencat pel tornado del 4 de novembre a Port d'ArmenteraMeteocat

D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ha conclòs que la forta ventada del 4 de novembre al Port d'Armentera, a Tarragona, va ser un tornado. El fibló s'ha quantificat com d'intensitat IF1 (150 km/h ± 20%), segons l'escala internacional de Fujita. Aquest és el resultat del treball de camp sobre la ventada d'origen convectiu, associada a la tempesta, que es va produir la matinada del 4 de novembre al municipi, i que va causar danys materials. El tornado va tocar terra a l'extrem sud del nucli urbà del Pont d'Armentera i va recórrer dos quilòmetres. El fibló va tombar arbres, tanques i teules en finques del sector oest del nucli, el cementiri i la zona esportiva municipal. Al nord, va arrancar pins de soca-rel i es va dissipar per la Rasa del Pendot.