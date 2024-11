Premis per fomentar el talent emprenedor

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Onze projectes de tretze centres educatius van ser distingits ahir amb els Premis Lleida Talent Emprenedor 2024, que es van entregar a la Llotja. Aquests guardons tenen per objectiu fomentar l’emprenedoria entre els alumnes.

A Infantil i Primària va ser premiat el projecte Petits emprenedors rurals de l’escola Arrels dels Alamús i Fed6ix & Solifedac de Fedac va rebre una menció; a l’ESO va guanyar LocalFruit de l’institut Guindàvols de Lleida; i a Batxillerat, el premi al millor treball d’investigació relacionat amb l’emprenedoria va ser per a L’era digital de les criptomonedes. Tecnologia, seguretat i evolució monetària del col·legi Episcopal, i el projecte amb més aplicabilitat, per a Effimero, la creació d’una marca de roba, del Claver. El premi dels programes professionalitzadors va ser per a la Cooperativa Supercaps de l’Escola del Treball. A FP, els premis a les millors idees emprenedores van ser per a Peak&Wall SL de La Salle Mollerussa (cicles de grau mitjà) i Licors Spirit de l’Episcopal (superior) i els millors projectes d’economia verda, per a Paradís Celíac de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Lleida i Renova Rune SL de l’Escola del Treball. També va rebre una menció Farmavida del Torre Vicens. En total, es van repartir fins a 5.800 euros en premis.