Projecte pioner a l'Estat: Robots amb càmeres permeten a l'UCI de l'Arnau de Lleida tractar pacients crítics a Tremp

Marc Carbonell Lleida

L’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova està connectada des d’aquest maig amb l’hospital comarcal del Pallars, a Tremp, a través de dos robots amb càmeres i pantalles que permeten que els pacients crítics i semicrítics del Jussà puguin ser valorats a distància per metges intensivistes de la capital a través d’una videotrucada. L’objectiu és evitar derivacions innecessàries, així com facilitar la coordinació entre professionals en un territori dispers com el Pirineu i especialment afectat per la falta de sanitaris. El director clínic territorial de Pacients Crítics, Jesús Caballero, assenyala que en els primers sis mesos del projecte hi ha hagut quinze valoracions de pacients amb aquesta nova tecnologia, i tres van poder ser atesos a Tremp. “Sempre hi haurà trasllats, però amb aquest sistema podem tornar-los a prop de casa molt abans perquè els fem un seguiment diari telemàtic”, explica Caballero. “Podem aportar opinions o indicacions per guanyar temps, en la mesura possible”, afegeix.

Els facultatius de l’Arnau porten a terme un monitoratge continu dels pacients des d’una “estació clínica” amb sis pantalles que mostren la seua informació, imatges de radiologia, resultats de laboratori, un monitor integrat de constants vitals, dispositius mèdics de suport orgànic i la imatge del pacient en alta resolució. Tot plegat mentre es manté una videotrucada en temps real amb els sanitaris del Pallars i, si cal, amb els familiars dels pacients. “Ens permet prendre decisions més acurades, encertades i ràpides”, valora el doctor.

Caballero i una sanitària a l’“estació clínica” de l’Arnau.. - ICS LLEIDA

A part de Caballero, el projecte el lidera Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’hospital del Pallars, i Montse Vallverdú, cap de la secció d’activitat extra UCI de l’Arnau. Veure i parlar amb els metges intensivistes “ens dona més seguretat perquè és com si els tinguéssim al costat, és un gran suport que fa el treball més gratificant”, valora Sanjurjo, que afirma que “l’única manera de suplir de forma adequada la falta de professionals és el treball en xarxa”.

La iniciativa, anomenada Tele UCI i integrada pel servei territorial de Medicina Intensiva de Lleida (Arnau, Santa Maria i Tremp), és pionera a l’Estat espanyol i ha estat premiada en els premis Ennova Health 2024, que Diario Médico i Correo Farmacéutico van entregar ahir a Madrid. Els robots de Tremp formen part d’una prova pilot dins del projecte Crític.cat, amb el qual el CatSalut i el departament volen dotar el sistema català de salut d’aquesta tecnologia. L’objectiu és ampliar-la als hospitals de Vielha i a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell.

“Aquest model és de vital importància per als hospitals en municipis amb poca població en els quals no està justificat tenir una UCI, però sí que tenim pacients crítics a causa de les múltiples activitats de risc que es porten a terme al Pallars”, conclou Caballero.