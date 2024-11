“Donar a llum havia de ser màgic, però a l'Arnau va ser traumàtic, humiliant i claustrofòbic”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Ja coneixia la mala reputació de les instal·lacions de l’àrea de parts de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però mai hauria imaginat viure una experiència tan deshumanitzadora”, explica Mireia Sangaló, una lleidatana que va donar a llum a finals d’octubre a l’Arnau. Explica que va passar més de 48 hores entre boxs “claustrofòbics sense llum natural”, una habitació amb una dutxa sense aigua calenta i una petita sala de dilatació compartida amb set dones.

Va ser desplaçada diverses vegades seminua i ensagnada per zones comunes. Un dels trasllats, entre la sala de dilatacions i la sala de parts, va ser “passant per passadissos amb una simple tela cobrint-me mentre el cap de la meua filla començava a sortir, una situació humiliant que m’ha deixat una marca emocional profunda”, afirma.

La Mireia denuncia que no va tenir prou informació sobre els procediments mèdics que se li van aplicar i que no ha rebut cap atenció mèdica després de l’alta, malgrat haver patit complicacions greus. També assegura que “el metge resident que va assistir el meu part em va dir que portava més de 26 hores treballant”. Així, afirma que “el que hauria d’haver estat un moment màgic va ser una experiència traumàtica”. La lleidatana ha fet una queixa formal a l’hospital en la qual demana “proporcionar privacitat, evitar trasllats innecessaris i garantir un seguiment adequat”, així com “assegurar que els professionals tinguin jornades raonables i proporcionar-los recursos adequats perquè puguin oferir un servei excel·lent”.

El testimoni de la Mireia s’uneix al de l’Eva i la Marta, dos mares que també van compartir amb aquest diari les seues males experiències a les sales de parts de l’Arnau. No són casos aïllats, sinó exemples de les raons que estan causant una fuga de parteres a altres hospitals públics i privats de Catalunya. Assistents als cursos de preparació al part a Lleida expliquen que bastantes dones es plantegen donar a llum a Igualada i afirmen que en cada sessió hi ha alguna consulta en aquest sentit.

La primera intenció de la Mireia era tenir la seua filla a l’Arnau, però “una llevadora ens va explicar la situació de l’hospital de forma clara en una de les classes i vaig sortir plorant, molt desmoralitzada”, de forma que va buscar una alternativa i va planificar el part en un hospital de Barcelona. Tanmateix, va haver de donar a llum a l’Arnau per una complicació mèdica al trencar aigües. “Les llevadores ens van recomanar portar auriculars, un antifaç i fins i tot cotons per poder suportar les pudors a la sala de dilatació”, afegeix.

La gerència de l’Arnau va informar a l’octubre que preveu reformar l’àrea de dilatació “a través d’un pla prioritari a curt termini” del qual encara no ha donat més informació.