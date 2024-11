Els Bombers sufoquen l'enèsim incendi de contenidors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir a la matinada un nou incendi de contenidors. En aquest cas es va declarar a les 1.51 hores a l’altura del número 8 i hi va acudir una dotació. La setmana passada hi va haver un altre foc similar en aquest carrer. Així mateix, val a recordar que dimarts a la matinada també hi va haver focs de contenidors a l’avinguda Francesc Macià i a la partida Vallcalent. Sospiten que la majoria d’aquests han estat intencionats.