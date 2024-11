Els veïns de Pardinyes i Balàfia avalen el final del porta a porta però demanen més sancions per als incívics

La recollida porta a porta ja és història a Pardinyes i Balàfia, atès que els 3.763 habitatges on s’aplicava han tornat avui al sistema d’illes de contenidors i deixen enrere aquest sistema de recollida selectiva implantat el març del 2021 que no ha quallat i ha augmentat la sensació de brutícia amb bosses d’escombraries amuntegades als carrers. Tanmateix, a pesar que la majoria dels veïns avalen el final del porta a porta, admeten que hi ha un problema clar d’incivisme i que és necessari fomentar la cultura del reciclatge i multar els que no ho fan.

Precisament, ahir un grup d’amics conversava en un banc de la Rambla de Pardinyes sobre el final del porta a porta. “Encara rai que el treuen, era una merda, la imatge del barri era molt bruta”, deia un, mentre els seus dos amics assentien. Tanmateix, un el desafiava. “Ens juguem una gasosa que en tres dies tornem a tenir al carrer escombraries fora dels contenidors? Ja ho veuràs, ja”, assegurava.

Els presidents veïnals admeten que el sistema no podia seguir, però que hi ha un problema d’incivisme

Una parella de Pardinyes assenyalava que “nosaltres reciclàvem abans i continuarem reciclant, la diferència és que ara tindrem contenidors en comptes de guardar les escombraries a casa”. Un altre veí de Balàfia va destacar que “els pisos no estaven preparats per deixar la brossa, molts la teníem al balcó i era una porqueria”. Alguns criticaven que no havien rebut cap avís del canvi de model i dubtaven què fer amb el paper i cartró, que es recollia els diumenges.

Però si en alguna cosa coincidien tots és que hi ha un problema d’incivisme. “La culpa no és tan sols del porta a porta, la gent s’ha tornat molt porca i tiren les deixalles en qualsevol lloc”, denunciava una veïna del carrer Tarragona, que demanava sancions dures contra els infractors.

De la mateixa forma opinava un jove a l’avinguda Pearson: “No ha funcionat el porta a porta, s’hauria de multar més, educar més i tenir mà dura amb els que embruten.”

Per la seua part, la presidenta veïnal de Balàfia, Jos Farreny, va dir que “el model no ha anat bé i els habitatges no estaven preparats, però ara es pot reciclar igual”. El seu homòleg de Pardinyes, Joan Torné, va afegir que “no podíem continuar així, però el problema és l’incivisme”. “L’ajuntament va posar els contenidors dilluns i ahir alguns ja tenien bosses amuntegades fora”, va lamentar Torné.