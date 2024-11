Els veïns de Cappont demanen controlar els sorolls dels clients d'una discoteca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació de veïns de Cappont ha reclamat a l’ajuntament que augmenti la vigilància per reduir les molèsties que generen els clients d’una discoteca del carrer Pere de Cabrera i voltants. Els veïns de la zona denuncien que des del dijous fins al diumenge hi ha crits de matinada i que algunes persones es colen en un pàrquing privat adjacent al local per orinar, defecar o drogar-se. Així ho va transmetre la presidenta veïnal, Veni Ros, a la tinenta d’alcalde responsable de la Guàrdia Urbana, Cristina Morón, amb qui van acordar una visita a la zona d’aquesta discoteca, la sala Manolita, amb els seus responsables. “No tenim res en contra de la discoteca, però sí que volem que es respecti el descans dels veïns i, si bé és cert que fa anys hi va haver problemes similars i es van solucionar, ara hem de tornar a incidir que es prenguin mesures”, va dir Ros, que va afegir que els responsables de la discoteca “han mostrat la seua total predisposició a col·laborar”. A banda dels sorolls, Ros va criticar que alguns clients utilitzen un pàrquing privat pròxim a la discoteca, la qual té reservades algunes places, per drogar-se o orinar. “Demanarem que el tanquin per seguretat, ja que hi ha veïns que no s’atreveixen a deixar el cotxe allà segons quines nits”, va afegir.