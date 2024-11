Empreses i sindicats de Lleida exigeixen als polítics que activin ja el polígon de Torreblanca

El Fòrum Secore, integrat per les principals entitats i organitzacions econòmiques i socials de Lleida, entre elles la Cambra de Comerç, Pimec, Coell, CCOO i UGT, ha reclamat aquest matí als diputats en el Parlament per Lleida que facin un lobby i deixin de banda les seues diferències polítiques per defensar assumptes d’interès territorial per al territori. Així el president de la Cambra, Jaume Saltó, ha assenyalat que entre ells ha d’estar "sí o sí" el futur polígon industrial de Torreblanca, en el que "sí o sí", ha reiterat, hi ha d’haver una estació intermodal connectada a la xarxa ferroviària. Sobre això, la secretària general de CCOO, Cristina Rodríguez, ha destacat que mentre aquest projecte encara no té aprovat ni el seu pla director, Tamarit, a la Llitera, ja ha completat tots els tràmits parell tenir una estació intermodal amb un projecte que està finançat per capital lleidatà, que és el de Ponentia.

Per la seua part, el secretari general d’UGT, José Luis Aguilà, ha reclamat una campanya per "dignificar l’FP", ha advocat per desburocratitzar al màxim la formació i a facilitar les certificacions professionals. Precisament, el president de la Coell, Josep Maria Gardeñes, ha demanat adaptar la formació professional a les necessitats empresarials i ha dit que la falta de determinats perfils professionals impedeix de donar resposta a la demanda i provoca que falti relleu generacional.

En la reunió amb els representants de Lleida en el Parlament, els membres del Fòrum Secore també els han reclamat que treballin per millorar el servei de l’Avant, perquè places que queden buides en els AVE es puguin cobrir a preu d’Avant i per implantar d’una vegada un autèntic Pla de Rodalies ferroviàries.