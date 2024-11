L'Audiència rebutja que la Paeria de Lleida acusi en la causa per abús sexual de l'Aula de Teatre

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha dictat una resolució en la qual inadmet el recurs d’apel·lació presentat per la Paeria per personar-se com a acusació particular en la causa oberta pel Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida contra l’exdirector i exprofessor de l’Aula de Teatre Antonio Gómez per delictes d’abús sexual i dos exresponsables del centre, M.B. i M.T., en aquest cas per presumptes delictes d’omissió del deure d’impedir delictes o promoure la persecució.

El tribunal confirma la decisió que ja va adoptar el Jutjat d’Instrucció i que van recórrer tant l’ajuntament com l’Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida, que volia personar-se en el procediment com a acusació popular.

En el cas de la Paeria, segons la resolució, a la qual ha tingut accés aquest diari, al·legava la seua condició de perjudicat pel dany “reputacional” que la present causa, i en el seu cas una eventual sentència condemnatòria, podria ocasionar-li al ser la titular del servei que l’Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida presta a través d’una concessió administrativa.

En aquest sentit, l’Audiència assenyala que en aquest cas, atesa la naturalesa dels delictes que s’investiguen, contra la llibertat sexual, requereix “la consideració de perjudicat o ofès per a la personació en qualitat d’acusació particular”. Quant a l’Associació, assegura que al·legava per personar-se la necessitat que “es faci justícia”, motiu, al·lega, que “no satisfà aquesta necessitat de justificar la intervenció en qualitat d’acusador popular”. La Fiscalia va presentar la demanda partint de l’informe que van encarregar els Mossos arran de la denúncia presentada per l’anterior equip de govern de la Paeria, basant-se en els testimonis d’exalumnes de l’Aula de Teatre que apareixen al documental El sostre groc d’Isabel Coixet. L’Aula va denunciar davant del Ministeri Públic un altre cas a començaments del 2023.