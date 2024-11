El campus d'Igualada de la UdL creix i arribarà al miler d'estudiants el 2025

A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA A Igualada analitzen les propietats del cuir i possibles usos per a sectors que van més enllà del tèxtil. - JORDI ECHEVARRIA

La Universitat de Lleida (UdL) té un campus a Igualada des del 2018 i en només 6 anys ha triplicat els seus estudiants, ha modernitzat instal·lacions i ha reforçat línies d'investigació en les quals és referent. Aquest és el resultat d'una aposta que al principi es veia arriscada, però que ha aconseguit expandir la UdL fins a les portes de Barcelona.

Corria l’any 2015 quan l’ajuntament d’Igualada va contactar amb la Universitat de Lleida (UdL) per veure si estava interessada a implantar a la ciutat un grup del grau d’Infermeria. La UdL va assumir el repte i aquesta decisió va marcar un abans i un després per a la capital de l’Anoia i la mateixa universitat, ja que aquest sí va ser l’arrel del que ara és el campus universitari d’Igualada de la UdL, que aquest curs ha omplert les 850 places de les 8 titulacions que ofereix entre graus, dobles graus i màster, i que en el vinent assolirà el miler d’estudiants.

Un campus que s’ha consolidat en només sis anys gràcies al treball conjunt de la UdL i de l’ajuntament d’Igualada, que han aconseguit convertir-lo en “l’ambaixada de Lleida a la Catalunya Central”.

“Si no haguéssim dit que sí a implantar un grup d’Infermeria, avui no tindríem el campus” L’ajuntament té reservat un solar per construir una residència d’estudiants Inicialment les classes es faran a l’institut de Tremp i més endavant, a l’hospital del Pallars

Així ho defineix el delegat del rector en aquest campus, Carles Capdevila, que recorda que la seua creació va ser “gairebé per casualitat”. Explica que “quan la UdL va posar en marxa Infermeria, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) impartia aquí Enginyeria Química i Enginyeria d’Organització Industrial en un centre adscrit, però el 2017 va notificar que se’n desvinculava al tenir pocs alumnes i, arran d’aquesta situació, l’ajuntament ens va plantejar fer-nos càrrec d’aquests dos graus i li vam dir que sí”. Així, a partir del curs 2018-2019 la UdL va passar a gestionar directament aquests graus, a banda del d’Infermeria i un màster sobre Enginyeria del Cuir. “No ens vam voler quedar allà, volíem que el campus creixés i vam obrir un doble grau de Fisioteràpia i Nutrició i un grau dual de tres anys de Tècniques de Computació Informàtica, que es van tancar al cap de pocs anys, i més endavant vam oferir Enginyeria Informàtica, però si l’any 2015 no haguéssim dit que sí a anar a Igualada, avui no tindríem aquest campus, que tampoc hauria estat possible sense el suport econòmic de la Generalitat”, destaca Capdevila.

Malgrat aquesta aposta ferma de la UdL per assentar-se a Igualada, el delegat del rector reconeix que els inicis no van ser fàcils. “Els professors no ho veien una destinació atractiva, mentre que entre els universitaris tampoc era un campus conegut, o sigui que vam fer un gran esforç econòmic per donar-nos a conèixer i ha donat resultat”, assenyala Capdevila.

I és que a pesar que la majoria dels seus estudiants són de la comarca de l’Anoia i voltants, “en el doble grau de Nutrició i Fisioteràpia tenim estudiants de tot l’Estat al ser un grau únic, i el mateix passa amb Infermeria i Enginyeria Química. La prova és que el juliol passat vam omplir totes les places amb la primera assignació”.

Malgrat aquesta conjuntura, la UdL vol continuar captant alumnat, especialment de fora de la comarca de l’Anoia, però admet que un dels dèficits que té la seua capital “és que no tenim bones comunicacions en tren i autobús amb Lleida”.

En matèria d’instal·lacions, el campus compta amb l’edifici del Pla de la Massa, inaugurat fa deu anys, seu d’Enginyeria Química i Enginyeria d’Organització Industrial i Logística. D’altra banda, la facultat d’Infermeria i Fisioteràpia ocupa l’antic hospital d’Igualada que, després d’anys de reformes i una inversió de 7 milions d’euros, es va estrenar l’abril passat i és l’edifici més modern de la UdL.

De cara al futur, Capdevila assenyala que no tenen previst ampliar l’oferta de graus. Admet que “la gran aspiració d’Igualada és tenir el de Medicina, però és molt difícil, mentre que altres facultats com la Dret han mostrat interès a oferir graus aquí”.

També detalla que l’ajuntament té una finca reservada per fer una residència d’estudiants, “que esperem que es faci més aviat que tard”. Precisament, el Govern va emetre dimecres el primer informe favorable per construir-la.

Una de les àrees en les quals el campus d’Igualada de la Universitat de Lleida és tot un referent europeu i mundial és en la investigació sobre el cuir per analitzar les seues propietats i els seus usos més enllà del món de la indústria tèxtil. El motiu pel qual s’ha especialitzat en aquest àmbit es deu al fet que la històrica indústria tèxtil de la comarca de l’Anoia estava basada en el cuir, cosa que va motivar que el 1958 es creessin estudis relacionats amb aquest material “a petició, precisament, de les mateixes empreses del sector, per la qual cosa es va posar en marxa una escola especialitzada”, explica Anna Bacardit, la directora del grup d’investigació A3 Leader Innovation Center de cuir.

Actualment lidera un grup d’onze investigadors que funciona des del 2012, quan encara estava sota el paraigua de la Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant una càtedra dedicada a la pell i els teixits. Des del 2018 estan sota la gestió de la Universitat de Lleida i Bacardit se sorprèn de com en pocs anys s’ha consolidat el campus i s’han mantingut i reforçat les línies d’investigació sobre el cuir.

“No esperàvem que el campus s’assentés en tan poc temps i que poguéssim comptar tan aviat amb els mitjans que tenim ara, la consolidació és tant a nivell d’estudis com d’investigació del cuir, on som un referent a nivell ja no europeu, sinó internacional”, destaca.

“El nostre grup dona un servei integral a les empreses dels sectors del cuir, tèxtil i químic i ens centrem en l’anàlisi i peritatge de productes químics, investigació de nous materials i determinar les propietats de les pells i de tota mena de teixits”, assenyala la directora del grup, que destaca que paral·lelament dels serveis que ofereixen a les empreses tèxtils de l’Anoia i els seus voltants també tenen línies pròpies d’investigació, concretament tres.

“D’una banda tenim l’apartat de materials avançats, on estudiem les propietats de diferents teixits i productes i experimentem amb ells per millorar-los mitjançant l’ús de grafè o nanopartícules per exemple”, detalla Bacardit. La segona línia d’investigació gira entorn de la reutilització de productes procedents de sectors diferents del tèxtil.

“Estem mirant d’obrir una nova línia dels productes que s’obtenen a partir de materials que s’utilitzen en altres sectors, com per exemple l’agroalimentari, cosa que ens permetria crear una nova línia de materials que seria molt diferent del cuir i els teixits que avui dia s’utilitzen i amb unes propietats també totalment diferents”.

La tercera i última línia d’investigació que aquest grup està duent a terme a Igualada tracta d’economia circular i reciclatge. “Bàsicament volem aprofitar tots els productes sobrants del sector del cuir per reutilitzar-los i obrir-los a altres sectors en què els serien molt profitosos, com per exemple el de la cosmètica, l’alimentació animal o els fertilitzants”, indica Bacardit.

La directora del grup també remarca que “el cuir té moltes propietats i usos que el conjunt de la societat desconeix i el nostre treball és buscar-ne molts més perquè altres sectors els incorporin per als seus productes”.

A banda d’aquest grup d’investigació i els laboratoris d’anàlisi de materials, el campus d’Igualada també disposa d’un espai en el qual les empreses de la comarca poden testejar diferents tipus de teixits i materials. Per això, tenen habilitades diverses sales amb maquinària tèxtil per experimentar-hi.

Mentrestant, l’any passat es va posar en marxa una experiència pilot que possibilitava que una desena d’alumnes de quart fessin tot el curs al Pirineu, passant el primer semestre a Tremp i el segon en diferents centres sanitaris. La van estrenar set alumnes, dels quals tres es van quedar a treballar al Pirineu després d’acabar el grau, i aquest curs són vuit.

Tremp estrenarà Infermeria el 2025 amb 20 places

Després de consolidar Igualada, la Universitat de Lleida també s’expandirà cap al Pirineu i a partir del setembre del proper any començarà a impartir el grau d’Infermeria a Tremp amb una oferta inicial de 20 places de primer curs. Inicialment es preveien que fossin el doble, però finalment es va optar per demorar-lo per tenir-ho tot a punt. Els alumnes que es matriculin en primer d’aquest grup d’Infermeria al Pirineu el curs que ve faran les classes a l’institut de Tremp, que té prou espai per a això. Més endavant, està previst que les classes s’imparteixin a l’hospital del Pallars quan estigui llesta la seua ampliació, ara en fase de projecte. A l’hospital sí que hi haurà des de l’inici una aula de simulació per a pràctiques.

Un antic hospital acull la facultat d’Infermeria

L’edifici més modern de la UdL no és a Lleida, sinó a Igualada, ja que des de l’abril passat l’antic hospital de la ciutat acull la facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. Un edifici de fins a 4.000 metres quadrats amb capacitat per a 600 estudiants, que d’altra banda compta amb l’última tecnologia en matèria d’eficiència energètica amb biblioteques, laboratoris i aules de simulació clínica.

«Aquí les classes no estan massificades»

El delegat del rector al campus d’Igualada, Carles Capdevila, reconeix que els primers anys sota gestió directa de la Universitat de Lleida “entre la comunitat universitària costava entendre que fóssim allà i es veia més com una càrrega que una oportunitat”. Tanmateix, ara ningú dubta de l’encert que va ser assumir aquest campus, que Capdevila remarca que “va ser una aposta del rector Roberto Fernández que en aquell moment no estava gens clara, però per a la UdL sortir de Lleida i posar-se a les portes de Barcelona era fer un pas endavant”. Per això, assegura que el campus d’Igualada “va servir perquè la UdL perdés la por a créixer, a sortir de la seua zona de confort i fer una universitat més gran, la qual cosa ha ajudat a fer el salt a altres territoris com el Pirineu”.

«És increïble el nivell de les instal·lacions» «Els professors són molt propers» «Aquest campus va ajudar que la UdL perdés la por a créixer»

El delegat del rector al campus d’Igualada, Carles Capdevila, reconeix que els primers anys sota gestió directa de la Universitat de Lleida “entre la comunitat universitària costava entendre que fóssim allà i es veia més com una càrrega que una oportunitat”. Tanmateix, ara ningú dubta de l’encert que va ser assumir aquest campus, que Capdevila remarca que “va ser una aposta del rector Roberto Fernández que en aquell moment no estava gens clara, però per a la UdL sortir de Lleida i posar-se a les portes de Barcelona era fer un pas endavant”. Per això, assegura que el campus d’Igualada “va servir perquè la UdL perdés la por a créixer, a sortir de la seua zona de confort i fer una universitat més gran, la qual cosa ha ajudat a fer el salt a altres territoris com el Pirineu”.