Clam per rebaixar el lloguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Clam ahir per reclamar una reducció “radical” del preu del lloguer. Barcelona va viure una manifestació massiva, convocada pel Sindicat de Llogateres i amb el suport de més de 4.000 entitats, sota el lema “S’ha acabat. Abaixem els lloguers. Per un habitatge digne per tothom”, el mateix que va presidir la concentració que es va fer hores abans a Lleida. En la marxa de la capital catalana van participar 170.000 persones, segons l’organització, o 22.000, segons la Guàrdia Urbana. En tot cas, els convocants van assegurar que va ser la manifestació més massiva sobre l’habitatge “en la història de Catalunya”, amb participants arribats des de diferents punts. De Lleida va partir un autocar i cotxes particulars.

Els organitzadors van reclamar una rebaixa del 50 per cent del preu del lloguer, promoure contractes indefinits, recuperar habitatges per a l’ús residencial i prohibir la compra especulativa. Van considerar que aquesta protesta suposarà un “punt d’inflexió” d’una lluita que continuarà amb una vaga de lloguers que preveuen començar immediatament.

Denuncien un augment del 50% del preu del lloguer a Lleida en deu anys i “racisme immobiliari”

La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, va dir que “comença un nou cicle polític” i va lamentar que “milions de persones sostenen un sistema injust i parasitari”. “No pot ser que els inversors arribin a les nostres ciutats i juguin amb els pisos com al Monopoly”, va incidir. Va carregar contra els responsables polítics per plantejar “mesures cosmètiques” i contra els rendistes, a qui va acusar de “robar la meitat del sou” dels inquilins. “Si ens unim, tindrem més poder que ells”, va recalcar Arcarazo.

Com a prèvia a la manifestació de la capital catalana, a Lleida unes 150 persones es van concentrar a la plaça Ricard Viñes per exigir una baixada “radical” del preu del lloguer. Els portaveus del Comitè 23N a Lleida, Sara Peña i Eduardo Galilea, van denunciar que “Lleida es ven com un lloc on es pot especular (amb l’habitatge) perquè és rendible” i que existeix el “racisme immobiliari”. Van assegurar que el cost del lloguer ha augmentat un 50 per cent durant els últims deu anys i que a la capital del Segrià es produeixen més de 300 desnonaments a l’any. Així, van reclamar mesures “urgents i contundents” per assegurar un accés digne a l’habitatge. Hi van participar veïns de la ciutat i persones vingudes des d’altres punts de Lleida, com la Seu d’Urgell. Alhora, també hi va haver protestes a Tarragona (700 manifestants) i a Girona (400).