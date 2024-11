Tres ferits en sinistres a la Guingueta i Cervera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor va resultar ferit lleu ahir al matí en una sortida de via a la carretera C-13 al seu pas per la Guingueta d’Àneu, segons van informar els Bombers. Es va produir a les 10.07 hores en el quilòmetre 149, molt a prop del lloc on dimarts hi va haver un xoc mortal entre un autocar i un camió en el qual van morir els dos conductors i els quatre passatgers del bus van resultar ferits. D’altra banda, ahir a la tarda hi va haver un sinistre a l’A-2 a Cervera que es va saldar amb dos ferits. Al seu torn, l’ancià que divendres va resultar atropellat per un ciclomotor a Soses estava ahir ingressat. En un altre ordre de coses, un vehicle es va cremar a Aitona.