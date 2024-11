Concurs de trasllats per a 45.000 docents

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Educació estima que més de 45.000 docents participaran en el concurs de trasllats d’aquest curs i assenyala que “s’oferirà el màxim nombre de vacants”. Del total, 35.000 s’han de presentar “obligatòriament” perquè són funcionaris en pràctiques o no tenen una destinació definitiva. El concurs de trasllats prioritzarà l’estabilitat del professorat i la planificació educativa.

El grup municipal d’ERC, després de reunir-se amb lsa associacions de L’Ereta, Som Veïns i Jaume I, constata la seua “preocupació unànime pel dererioro del barri”. Consideren que, després d’obrir l’antiga escola Cervantes com a allotjament del Pla Iglú, el Centre Històric ha superat la seua capacitat d’acollir serveis socials. ERC exigeix que la Paeria prioritzi al barri accions per millorar la seguretat, la neteja i el suport al teixit associatiu i comercial.

xLleidaxOperaris estan ultimant la instal·lació de la pista de gel a la plaça Sant Joan, que obrirà divendres vinent, coincidint amb l’encesa dels llums nadalencs. Estarà en funcionament fins el 12 de gener.

Joan Serrado, edil de Montoliu de Lleida, ha estat elegit primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya de Lleida, durant la celebració de la seua XI congressos. La nova junta compta també amb Noel Pons (secretari d’organtzación i polítiques d’igualtat), Sandra Madueño (secretària d’implantació territorial i política municipal) i David Viso (secretari d’acció política i formació).

La Paeria ha programat per a dijous dia 28 una visita al terreny on s’ubicarà la zona esportiva de Llívia, entre els carrers Gran, Grealó i Antoni Vilaplana, en el marc del procés participatiu Imaginem per obtenir propostes per al seu disseny. Està prevista la participació de l’entitat veïnal, associacions de famílies del col·legi i l’‘escola bressol’, els grups de joves, dones i persones grans i veïns a títol individual.

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ha sol·licitat llicència per a un laboratori d’anàlisi i investigació sobre fusta en el Parc Agrobiotech.