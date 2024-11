Detinguda a Lleida una dona membre d'una banda criminal dedicada a les "estafes amoroses"

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut a Lleida a una ciutadana espanyola resident a Andorra que suposadament estaria implicada en una organització criminal que es dedicava a cometre estafes amoroses. El grup estava especialitzat en contactar amb persones que feien servir diferents xarxes socials per aconseguir establir una relació d’amistat. Després, aquesta relació anava a més fins a ser de tipus sentimental i llavors tenia lloc l’engany i l’estafa econòmica. Segons la policia, la detinguda hauria aconseguit estafar un import superior als 20.000 euros a almenys dos víctimes, tot i que la investigació continua oberta i no es descarta que el volum d’afectats sigui superior. La detenció es va fer el divendres 15 de novembre.

Quan la dona s’havia guanyat la confiança de les víctimes i també el seu “afecte”, els deia a través de les xarxes socials que tenia la intenció de traslladar-se des d’Andorra a Espanya per conèixer-se i viure amb ells. Segons la policia però, aquesta intenció es veia frustrada en diverses ocasions per motius diversos com problemes a les duanes o fronteres, dificultats econòmiques per pagar taxes pel trasllat, o falta de disponibilitat de diners en efectiu pel viatge.

Per tot plegat, els membres de la banda proposaven als seus interlocutors l’enviament de certes quantitats de diners per poder afrontar aquestes complicacions. Les víctimes, que segons la policia ja es trobaven en una situació de “dependència emocional”, arribaven a pagar les quantitats que se’ls exigien.

Llavors, quan descobrien que havien estat víctimes d’un engany, no només havien patit l’estafa econòmica per les transferències que havien fet sinó que també se sentien “impotents i culpables” per haver-se deixat enganyar d’aquesta manera.

La Policia Nacional va confirmar l’existència del grup criminal dedicat a les estafes amoroses i la detinguda en seria una de les principals líders. Com que residia a Andorra, es va poder localitzar a través dels serveis exteriors espanyols al principat. Dies més tard, el divendres 15 de novembre, es va poder detenir ja a Lleida.