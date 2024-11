L'ampliació del CAP de la Bordeta permet estendre als nens la cobertura del dentista

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El CAP de la Bordeta-Mangraners va estrenar ahir els seus nous espais després d’un any i mig d’obres d’ampliació. El centre, que dobla la superfície, guanya dos consultes específiques per a odontologia i higienistes dentals amb les quals “donarem cobertura a la població pediàtrica i a pacients amb necessitats especials”, va explicar la doctora i directora del CAP, Montse Ribes. També disposa de 16 noves consultes per a l’àrea assistencial, tres noves sales d’Urgències i dos sales polivalents per a rehabilitació, formació i activitats comunitàries. L’ampliació “ens permet organitzar-nos de forma molt més àgil, en diferents àrees de servei”, va afirmar Ribes, que va detallar que són les de pediatria i llevadora, cura de ferides i cronicitat, patologies agudes i Urgències.

Usuaris del CAP celebren que s’hagi ampliat perquè “s’havia quedat petit, venen moltes persones i de vegades hi havia falta de neteja”, va valorar Dolores Juárez al sortir de la seua consulta.

El centre atén més de 17.000 usuaris, entre la Bordeta i Mangraners, i tots dos barris preveuen créixer urbanísticament. A més, “atenem Urgències de persones que no estan assignades al centre i donem cobertura a residències i centres de menors”, va explicar la directora del CAP.

Una altra veïna considera que els nous espais són “molt bonics i necessaris, però necessitem més metges perquè hi acostuma a haver retards a les consultes i podem passar tot el matí a l’ambulatori”.

A més d’ampliar l’àrea assistencial, s’ha dimensionat l’àrea d’atenció al ciutadà i s’han adequat els vestidors de la plantilla, que es manté sense noves incorporacions. Així mateix, hi ha plaques solars a tota la teulada. Les obres han tingut un pressupost de 2,7 milions, s’han finançat amb fons europeus i s’han fet en un terreny cedit per l’ajuntament.

Salut va afirmar que en els propers mesos es completarà la millora del CAP amb la rehabilitació de l’edifici antic, construït el 1994, per reestructurar la recepció de pacients, atenció a l’usuari, administració i treball social.