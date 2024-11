Agricultors de l’Horta creen un catàleg per promocionar els seus productes de proximitat

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Productors de l’Horta de Lleida i la Diputació han presentat aquest migdia el primer catàleg per promocionar els seus productes i amb el que esperen captar clientela i reivindicar les fruites i verdures de proximitat. Al catàleg figuren els onze productors d’aquesta entitat que assisteixen regularment a mercats de la província en el que es mostren les seues dades de contacte i els serveis que ofereixen. El president de l’entitat, Francesc Rosselló, ha recordat que actualment són una vintena de membres i que el catàleg "és el fruit de cinc anys de feina que sense el suport de la Diputació no hagués estat possible". Ha assenyalat que a més de donar a conèixer els seus productes "volem conscienciar que aquí tenim producte de qualitat, ecològic i de proximitat, perquè hi ha vegades que ens porten fruites i verdures d’Extremadura i Múrcia i no consumim les d’aquí, hem de canviar-lo". Rosselló ha afegit que no es quedaran allà i que estan treballant amb la Diputació per crear una pàgina web dels productors de l’Horta. "Hem de ser al món digital", ha remarcat Rosselló, que considera que la majoria dels productors tenen el relleu generacional assegurat. "L’Horta té bona salut", ha conclòs.

Per la seua part, el diputat de Medi Ambient, Fermí Masot, ha dit que des de la Diputació "no dubtem ni un segon a donar suport a aquesta iniciativa des del primer moment, estem encantats que puguin promocionar els seus productes ja que, al cap i a la fi, és una manera de promocionar salut".